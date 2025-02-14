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Demet Özdemir 'Eşref Rüya' için şarkı söyledi

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#Eşref Rüya#Demet Özdemir#Nisan
Demet Özdemir Eşref Rüya için şarkı söyledi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 13:43

Kanal D'nin yakında izleyiciyle buluşacak olan Eşref Rüya dizisi için hazırlıklar devam ediyor. Başrollerini Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in paylaştığı dizi için Özdemir stüdyoya girdi. Güzel oyuncu dizideki şarkıları kendisi seslendirirken usta müzik adamı Metin Özülkü'den ders almaya başladı.

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DİZİDEKİ ŞARKILAR ÖZDEMİR'DEN

Uluç Bayraktar'ın yönettiği dizide Özdemir, müzik grubu olan Nisan adlı şarkıcıya hayat verecek. Ünlü oyuncu dizideki şarkıları kendisi seslendirecek. Özdemir müzik adamı Metin Özülkü'den ders almaya başladı. Özülkü'yle fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, şunları yazdı: Bu hayattaki en güzel şey sevdiğin insanlarla yol yürümek. İyi ki varsın, çok şanslıyım.

Demet Özdemir Eşref Rüya için şarkı söyledi

SARSICI AŞK HİKAYESİ

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B'in, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan Eşref Rüya, sarsıcı aşk hikayesi ile suç dünyasının kapısını aralamaya hazırlanıyor.

Demet Özdemir Eşref Rüya için şarkı söyledi
Eşref Rüya çok yakında Kanal D'de ekrana gelecek.

 

 

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#Eşref Rüya#Demet Özdemir#Nisan

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