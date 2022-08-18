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Demet Evgar anne oldu

Güncelleme Tarihi:

#Demet Evgar#Levent Babataş#Mavi
Demet Evgar anne oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 15:03

Demet Evgar ve Levent Babataş çifti ‘Mavi’ adını verdikleri bebeklerine kavuştu. Ünlü oyuncunun ve Mavi bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş çifti Mavi adını verdikleribebeklerine kavuştu.

Geçtiğimiz mart ayında Levent Babataş ile nikah masasına oturan Demet Evgar kızı Mavi'yi kucağına aldı.Taksim Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen doğuma doktor, ebe ve doğum psikoloğu eşlik etti. İlk kez annelik heyecanı yaşayan Demet Evgar'ın ve kızı Mavi'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ANNELİĞE GEÇİŞ KUTLAMASI!

İlk bebeğini kucağına alan Demet Evgar, baby shower yerine ‘anneliğe geçiş kutlaması’ yapmıştı. Dualar ve çiçekler eşliğinde gerçekleşen ritüel sırasında Evgar karnına kınayla motifler çizdirmişti. 

Geçtiğimiz haftalarda bir programa konuk olan Demet Evgar, "Çocuk doğurmak zorunda olmadığımı düşünürdüm ama gördüm ki anneliğe çok hazırmışım. Şimdi Mavi beni seçtiği için çok mutluyum, umarım beni sever" demişti.

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"ANNE OLMAYA ÇOK HAZIRMIŞIM"

“Çocuk doğurmak zorunda olmadığımı düşünürdüm ama gördüm ki anneliğe çok hazırmışım. Şimdi Mavi beni seçtiği için çok mutluyum, umarım beni sever.”

“Bizim evde televizyon olmayacak. Muhtemelen Mavi’yi köy okuluna yazdırırım. Çünkü büyük kentlerde özel okullarda okuyan çocuklar başlarını tabletten kaldırıp, ‘Merhaba' demeyi bilmiyor.”

"KIZIMA BİR ŞEYLER ÖĞRETMEYE HİÇ NİYETİM YOK"

“Kızıma bir şeyler öğretmeye hiç niyetim yok. Çünkü biliyorum ki; tüm çocuklar gibi bilgece doğacak. Niyetim çocuğumu, toprağın içine bırakmak. Arkasına doğanın gücünü almasını sağlamak. Bir de dil bilsin yeter.”

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