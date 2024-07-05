Demet Akbağ: Bütün marula sinirlenirim

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Akbağ, “Bir kadın oyuncu olarak sektörde değişmesini istediğiniz şeyler var mı?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Tüm dünyadaki meslektaşlarım gibi daha çok kadın hikâyesi, daha çok kadının ana karakter olduğu hikâye üretilmesini istiyorum. Ve bir oyuncuya rol teslim edilirken, en önemli kriterin fiziksel özellikleri olmamasını tercih ederim.” Sanatçıya “20 yaşındaki Demet Akbağ’a bugün ne söylemek isterdiniz?” sorusu da yöneltildi. Akbağ, “Aferin kızım, aynen böyle devam” yanıtını verdi.



Demet Akbağ, kendisini en çok nelerin sinirlendirdiğini şöyle anlattı: “Türkçenin yanlış kullanılması, bekletilmek ve ‘modern salata’ adı altında bütün bir marulun kâseye konulup masaya getirilmesi.”