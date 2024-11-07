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Demet Akalın'dan Gülben Ergen'e destek: Narin Güran olayında senden daha fazla emeği var!

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#Demet Akalın#Gülben Ergen#Narin Güran
Demet Akalından Gülben Ergene destek: Narin Güran olayında senden daha fazla emeği var
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 15:06

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cesedi bulunan Narin Güran davasının ilk duruşması bugün görüldü. Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği duruşmayı izlemeye gidenler arasında Gülben Ergen de vardı.

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Ergen'in duruşma salonuna girmesi, yoğunluk nedeniyle dışarıda kalan avukatların tepkisini çekti.

Demet Akalından Gülben Ergene destek: Narin Güran olayında senden daha fazla emeği var

BİN TANE AVUKAT VAR!
Ünlü şarkıcıya destek, meslektaşı Demet Akalın'dan geldi.

Akalın, Instagram sayfasında "E ne yapacaksın girince? Bin tane avukat var zaten. Kadın her gün yazdı, her gün! Senden daha fazla emeği var!"

 

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#Demet Akalın#Gülben Ergen#Narin Güran

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