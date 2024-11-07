Demet Akalın'dan Gülben Ergen'e destek: Narin Güran olayında senden daha fazla emeği var!

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Ergen'in duruşma salonuna girmesi, yoğunluk nedeniyle dışarıda kalan avukatların tepkisini çekti.



Ünlü şarkıcıya destek, meslektaşı Demet Akalın 'dan geldi.

Akalın, Instagram sayfasında "E ne yapacaksın girince? Bin tane avukat var zaten. Kadın her gün yazdı, her gün! Senden daha fazla emeği var!"