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Demet Akalın ilgiyle takip ettiği MasterChef yarışmasındaki isimlerden Tahsin Küçük için, "Tahsin, 'şakalaşıyoruz' diyorsun ya aşırı iticisiniz. İnşallah sonuna kadar gidemezsiniz. Gelsin şu şampiyonlar bay" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.



Tahsin Küçük de Demet Akalın'ın bu paylaşımına, "Keşke herkes kendi işini, sadece kendi işini hakkıyla yapsa. Teşekkürler" ifadeleri ile cevap vermişti.

Demet Akalın'dan MasterChef Tahsin'e cevap

Akalın kendisine bu sözleri karşı sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, "Evet. Allah'a şükür hem şarkı söyleyip hem televizyon seyredip hem yorum yapabiliyorum. Bu kadar yetenekliyim. Tanya, çok şekersin." ifadelerini kullandı.