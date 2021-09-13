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Televizyon
Haber Giriş: 13.09.2021 - 15:15 | Son Güncelleme:

Demet Akalın'dan kıskançlık itirafı!

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Demet Akalın'dan kıskançlık itirafı!

Gelinim Mutfakta’nın yeni bölümüne Demet Akalın'ın kıskançlık itirafı damga vurdu.

Sunuculuğunu Demet Akalın'ın üstlendiği Gelinim Mutfakta 756. bölümüyle ekrana geldi. Akalın, gelinlere 'Eşinizin sevmediği bir yemeği, iş arkadaşı bilirse tepkiniz ne olur' diye sordu. Gelinlerin yanıt verdiği sırada yaşadığı bir olayı anlatan Akalın, o anları hatırlayınca çileden çıktı!

Popçu Berkay'ın doğum gününde fotoğraf çekilirken bir arkadaşının, Okan Kurt'un elinden meyve suyu dolu bardağı alıp içtiğini görünce çok kötü olduğunu söyleyen Akalın, ‘o gün sinirden ellerim titremişti’ dedi. Ünlü sanatçı o anları hatırladıkça gerildi.

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