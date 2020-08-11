Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?

Star’da hafta içi her sabah canlı yayınlanacak olan “Demet ve Alişan ile Sabah Sabah”, dopdolu bir programla yeni sezona başladı. Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği programın ilk bölüm konuğu ise ünlü şarkıcı İrem Derici oldu.



6 YILLIK KÜSLÜĞÜN PERDE ARKASI



“Demet ve Alişan ile Sabah Sabah”’ın ilk bölümünde. Demet Akalın ve Alişan, 6 yıl sonra nasıl barıştıklarını ilk kez canlı yayında anlattı! Demet Akalın, yakın dostu Alişan’ın oğlu Burak’ın doğumuna şahit olamadığı için duyduğu üzüntüyü dile getirirken duygu dolu anlar yaşandı.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah hafta içi her gün saat 09.45’te başlıyor.