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Demet Akalın: Öğrenciden bir sene kira almam

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#Demet Akalın#Ataşehir#Kiracı Sorunu
Demet Akalın: Öğrenciden bir sene kira almam
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2024 07:44

DEMET Akalın, Ataşehir’deki evinin kiracısıyla yaşadığı sıkıntıyı çözemediğini açıkladı.

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 Akalın, “Beyaz Magazin” programına bağlanarak aylık 5 bin TL kira aldığını söyledi:

“Oradaki kiralar 35-40 bin TL ama pilot olan kiracım 5 bin TL ödüyor. Öğretmen ya da öğrenci olsa bir şey demem. Hatta evimden çıktıklarında bir sene öğrenciye bedava kiraya vereceğim. Bu paraya ihtiyacım olup olmaması da kimseyi ilgilendirmez. Mal, maldır. Ben bu evi alana kadar günde kaç defileye çıkıp ayaklarım şişti, biliyor musunuz? Uzlaşmaya gittik ama çözülmedi. Yemek parasına oturuyor. 4 kişi kahvaltı ediyorsun 3 bin TL verip çıkıyorsun.”

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#Demet Akalın#Ataşehir#Kiracı Sorunu

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