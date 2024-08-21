Demet Akalın: Öğrenciden bir sene kira almam

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Akalın, “Beyaz Magazin” programına bağlanarak aylık 5 bin TL kira aldığını söyledi:

“Oradaki kiralar 35-40 bin TL ama pilot olan kiracım 5 bin TL ödüyor. Öğretmen ya da öğrenci olsa bir şey demem. Hatta evimden çıktıklarında bir sene öğrenciye bedava kiraya vereceğim. Bu paraya ihtiyacım olup olmaması da kimseyi ilgilendirmez. Mal, maldır. Ben bu evi alana kadar günde kaç defileye çıkıp ayaklarım şişti, biliyor musunuz? Uzlaşmaya gittik ama çözülmedi. Yemek parasına oturuyor. 4 kişi kahvaltı ediyorsun 3 bin TL verip çıkıyorsun.”