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Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

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#Demet Akalın#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#Mehmetçik Vakfı
Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 12:10

Ünlü pop sanatçısı Demet Akalın, Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahne aldı. Boğaz’ın muhteşem atmosferinde unutulmayacak bir şova imza atan ünlü sanatçı sahnesinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayarak anlamlı desteği ile de gönülleri fethetti.

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Demet Akalın, “Kulüp”, “Çalkala” ve “Bi Daha” şarkılarını ard arda seslendirdiği sahnesinin açılışında mekânı hınca hınç dolduran hayranlarına “Bir kere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum en büyük teşekkür sizin...” sözleriyle seslendi. Sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, “Her sene olduğu gibi bu sene de konserlerimizin gelirleri Mehmetçik Vakfı’na gidiyor” sözleriyle konserinin gelirini yıllardır destekçisi olduğu Mehmetçik Vakfı'na bağışladığını duyurdu.

Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı


MİNİK HAYRANLARI DEMET ABLALARININ SAHNESİNDE!

 Binlerce kişinin eğlenceye doyduğu gecede Demet Akalın ailelerinin eşliğinde gelen minik hayranlarını sahneye aldı. Şarkı bitiminde her biri ile kucaklaşan Akalın, yıllar önce sahnesinde ağırladığı ünlü pop yıldızı Edis ile yaşadığı anıya atıfta bulunarak “15 yıl sonra karşıma Edis olarak gelmeyin” sözleriyle güldürdü. Sahne performansı ve repertuarıyla hayranlarından tam not alan Akalın şarkılarını gece boyunca binlerce hayranıyla birlikte söyledi. Bir ara sahneden inerek seyircisinin arasına karışan Demet Akalın 3000 kişilik mekânı tek tek dolaştı. Dansçıları ve sahne şovları ile özel hazırlandığı Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde Akalın, zerafeti ve şıklığıyla göz doldurduğu iki çarpıcı kostüm tercih etti.

Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı


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SAHNESİNDE SİNAN AKÇIL’I AĞIRLADI

Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde sık sık hayranlarıyla bir araya gelen Demet Akalın yakın dostu Sinan Akçıl’ı da sahnesinde misafir etti. İkili, “Ders Olsun” şarkısında yaptıkları düet ile sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı.

Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı


Demet Akalın konser gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışladı

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#Demet Akalın#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri#Mehmetçik Vakfı

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