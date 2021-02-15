Demet Akalın neden yok, ayrıldı mı, ne zaman dönecek? İşte koronavirüs olan Demet Akalın'ın son durumu

Birkaç gün önce eski eşi Okan Kurt'un corona virüsüne yakalanmasıyla evde karantinaya giren Demet Akalın'ın da testi pozitif çıktı.

Haberi duyuran Akalın, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Türkücü Alişan ile sabah programı sunan şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt'un corona virüsüne yakalanmasıyla programa çıkamamış evinde karantinaya alınmıştı.

ALİŞAN AÇIKLAMIŞTI

Alişan ile program sunmaya başlayan Demet Akalın’ın, 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın 10 Şubat tarihli bölümde yer almaması soru işaretlerine neden olmuştu. Partneri hakkında açıklama yapan Akalın'ın eşi Okan Kurt'un koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Alişan, Demet Akalın'ın bir süre programda olmayacağını bildirmişti.

DEMET AKALIN'IN SON DURUMU

Sağlık durumları hakkında bilgi veren Akalın, “Ben iyiyim, şükür ayaktayım. Sadece hafif bir boğaz ağrım var, o kadar. Okan’ın ciğerlerine inmiş. Parmak kadar bölge, belli. Ama ağır geçirmiyor, kötü hissetmiyor kendisini” dedi.

ULUDAĞ'DA KAPTI



Ünlü şarkıcı, virüsü ne zaman ve nerede kaptıkları sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Uludağ’a tatile gittik. Aynı ortamda bulunduğumuz arkadaşlar, korona olduklarını bize 7 gün sonra söyledi. İnsan erken söylemez mi, ne cahillik! Sonuçta oteldeyken kapalı ortamda bir arada bulunduk. Evdeki bakıcı da öksürüyordu, önce ondan olabilir mi diye düşündük. Test yaptırdı, sonucu negatif çıktı. Bakıcıdan olmadığına göre dağda kaptık.