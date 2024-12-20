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Demansla boğuşan ünlü sunucunun gurur günü… Oğlunu izlerken gözyaşlarını tutamadı

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#Wendy Williams#DEMANS#Sunucu
Demansla boğuşan ünlü sunucunun gurur günü… Oğlunu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2024 11:16

Hollywood’un efsane aktörü Bruce Willis’le gündemde olan demans ve afazi hastalıkları yıllarca milyonları ekran başına toplayan, gündüz kuşağının gelmiş geçmiş en ünlü sunucularından birini de pençesine aldı.

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ABD'de ekranların en ünlü ve en başarılı yüzlerinden biri sayılan, yıllar boyunca kendi adını taşıyan talk şov programını sunan 60 yaşındaki efsane sunucu Wendy Williams, bir süredir çok ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

O DA DEMANSIN PENÇESİNE DÜŞTÜ

Williams da tıpkı yıldız oyuncu Bruce Willis gibi afazi ve frontotemporal demans teşhisi almış, giderek bozulan sağlık durumuyla gündeme geldikten sonra da ortadan kaybolmuştu.

Demansla boğuşan ünlü sunucunun gurur günü… Oğlunu izlerken gözyaşlarını tutamadı

Bir yıl kadar ortalıkta görünmedikten sonra eylül ayında oğluyla birlikte görüntülenen Wendy Williams sağlığının giderek bozulması ve verdiği görüntüyle hayranlarını üzüyordu.

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YÜRÜYEMESE DE OĞLUNU YALNIZ BIRAKMADI...

Hastalığı ortaya çıktıktan sonra ortalardan kaybolan ve gün geçtikçe zihinsel yeteneklerini kaybettiği, günden güne kim olduğunu bile unutmaya başladığı söylenen ünlü sunucu dün tek evladının mutlu günü için ortaya çıktı.

Demansla boğuşan ünlü sunucunun gurur günü… Oğlunu izlerken gözyaşlarını tutamadı

Wendy Williams, oğlu Kevin Hunter Jr'ın üniversiteden mezun oluşunu izlemek üzere evinden çıktı.

Yürümekte zorlanan ünlü sunucu bir mobilete binerek mezuniyet törenine gitti. Eski günlerinden çok uzakta bir görüntü sergilese de Williams tören için kendisini rahat tutacak ancak pırıltılı giysilere bürünmüştü.

Demansla boğuşan ünlü sunucunun gurur günü… Oğlunu izlerken gözyaşlarını tutamadı

BU KEZ MUTLULUKTAN AĞLADI

Törene babasıyla birlikte gelen Wendy Williams oğlu adı okunup sahneye diplomasını almak için çıkınca mutluluk gözyaşları döktü.

Gururlu anne tören sırasında gülümserken ve tek çocuğu için tezahürat yaparken görüntülendi. 24 yaşındaki Hunter Jr sahneye çıktığında, ağzı açık kalan Williams ellerini çenesinin altında birleştirdi ve gözyaşlarını silmeden önce büyük bir sevinçle onu izledi.

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Demansla boğuşan ünlü sunucunun gurur günü… Oğlunu izlerken gözyaşlarını tutamadı

MAHKEME ÜNLÜ SUNUCUYA VASİ ATAMIŞTI

Ünlü sunucunun oğlu ekonomi bölümünü bitirdi. Ancak annesinin hastalığı ortaya çıktıktan sonra onunla ilgilenmek zorunda kaldığı için okulunu uzatmak zorunda kaldı.

Anne oğul en son eylül ayında birlikte alışveriş yaparken ve mağaza gezerken görüntülenmişti.

Demansla boğuşan ünlü sunucunun gurur günü… Oğlunu izlerken gözyaşlarını tutamadı

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Hastalığı ortaya çıktıktan sonra mahkeme Wendy Williams’a yasal bir vasi atamış, ünlü sunucunun hayatı ailesinin kontrolünden çıkarak bu atanan vasiye geçmişti.

“YATALAK OLDU, ELDEN AYAKTAN DÜŞTÜ” DEMİŞLERDİ

Williams'ın yasal vasisi Sabrina Morrissey daha geçen ay Williams'ın “bilişsel olarak engelli ve kalıcı olarak iş göremez hale geldiğini” iddia etmişti. Sabrina Morrissey’e göre Williams artık yatağa bağımlı hale gelmiş, gündelik yaşantısını tek başına sürdüremeyecek kadar elden ayaktan düşerek perişan hale gelmişti.

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Bu açıklamadan sonra hayranları ünlü sunucu için taşıdıkları iyileşme ve geri dönme umudunu toptan kaybetmişti.

Demansla boğuşan ünlü sunucunun gurur günü… Oğlunu izlerken gözyaşlarını tutamadı

Eski günlerinden uzak bir görüntü verse ve yürüyemese bile Wendy Williams’ı insan içine çıkmışken görmek herkesi mutlu etti.

“NE PARAM KALDI NE ARKADAŞIM” DİYE GÖZYAŞI DÖKÜYORDU

Ekranlara en son 2021’de çıkan efsane sunucu hakkında çekilen Where is Wendy Williams? (Wendy Williams Nerede?) adındaki belgeselde yaşadığı zor günleri anlatırken “Artık ne param kaldı ne de arkadaşım” diyerek gözyaşı dökmüştü.

Demansla boğuşan ünlü sunucunun gurur günü… Oğlunu izlerken gözyaşlarını tutamadı

Yaşadığı bu kâbus gibi süreçten sonra maddi açıdan da dara düşen Wendy Williams demans dışında yıllar boyunca Graves hastalığı ve lenfödem yüzünden de büyük sıkıntılar çekmişti.

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#Wendy Williams#DEMANS#Sunucu

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