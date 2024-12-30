Demansla boğuşan efsane oyuncunun eşinden yürek yakan sözler… ‘Kalbim öyle ağır ki’

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Önce bir tür nörolojik hastalık olan ve “söz yitimi” olarak da anılan afazi hastalığına kısa bir süre sonra da demansa yakalanan Bruce Willis'in hayranları usta aktörden her gün iyi bir haber bekliyor.

Willis’in bu zorlu süreçte en büyük destekçisi hatta eli ayağı olan eşi Emma Heming, 17. yıl dönümlerini kutlamak için Instagram hesabından bir dizi fotoğraf paylaştı.

Bruce Willis’le geçirdikleri o uzun yıllarda çekilmiş birbirinden güzel aşk pozlarını evlilik yıl dönümleri niçin paylaşan Emma Heming’in sözleri ise adeta yürekleri dağladı.

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Kendisi de bir dönem ünlü bir model olan Emma Heming “Yıl dönümleri eskiden heyecan getirirdi. Şimdi, dürüst olmak gerekirse, tüm duyguları harekete geçiriyor, kalbimde bir ağırlık ve midemde bir çukur var sanki” sözleriyle sevdiği adamın her gün gözlerinin önünde eriyip gitmesinden duyduğu üzüntüyü itiraf etti.

“Kendime 'Neden o? Neden biz? diye sorup o öfkeyi ve kederi hissetmek için 30 dakika veriyorum” diyen 46 yaşındaki Emma Heming sözlerine “Sonra silkinip kendime geliyorum ve gördüğüm şey koşulsuz sevgi. Bunu bildiğim için kendimi kutsanmış hissediyorum ve bu onun, Bruce’un sayesinde. Her şeyi bir kalp atışında, hiç düşünmeden tekrar tekrar yapardım” diye devam etti.

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Bruce Willis ve Emma Heming’in ilişkileri Willis Demi Moore’dan boşandıktan yedi yıl sonra, 2007’de başladı.

2009'da nikâh masasına oturan çiftin 12 yaşında Mabel ve 10 yaşında Evelyn adında iki kızları var.

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Bruce Willis’in Demi Moore’la 1987-2000 arasında süren evliliğinden ise 36 yaşında Rumer, 33 yaşında Scout ve 30 yaşında Tallulah adında üç kızı daha var.

Bruce Willis’in eski eşi Demi Moore ve üç yetişkin kızı karısı Emma Heming’e bu zor günlerde destek oluyor.

Willis’in eski eşi Moore, eşi Emma Heming ve üç yetişkin kızı Mart 2022'de efsane oyuncuya afazi teşhisi konulduğunu ve bu yüzden oyunculuğu bırakarak zorunlu şekilde emekli olduğunu açıklamışlardı.

Demi Moore bu hastalık sürecinde Emma Heming’le büyük bir dostluk ve dayanışma örneği sergiledi. Ve beş çocuklu yıldız ismin büyük ailesi onunla geçirdikleri her günü son günleriymiş gibi dolu dolu yaşamak için ellerinden gelen her şeyi yaptı.