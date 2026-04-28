Demansa yakalanan 46 yıllık karısı artık onun kim olduğunu bile hatırlamıyor… Ünlü sunucu her şeyden büyük aşkına bakmak için vazgeçti

#Jay Leno#Demans#Mavis Leno
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2026 14:34

Televizyon ekranlarının en büyük yıldızlarından biriydi. Gülen yüzüyle ekran başındaki herkesi kahkahalara boğdu, yıllar yılı sunduğu programında dünyanın en ünlü yıldızlarından politikacılarına kadar herkesi ağırladı.

Mutlu mesut devam ettiği hayatı gözü gibi baktığı, canından çok sevdiği karısı demansa yakalandığında bir kâbusa dönecekti…

Ünlü talk şov sunucusu Jay Leno'nun hayatının en büyük ve tek aşkı olan eşi Mavis Leno demansa yakalandı.

Jay Leno eşi yaklaşık üç yıl önce hastalığa yakalanınca ona bakabilmek için her şeyden vazgeçti, ekranlara veda etti ve kendini sadece karısına adadı.

Mavis Leno’nun demansının ne zaman başladığı tam olarak bilinmiyor. Ancak ünlü sunucu Ocak 2024'te mahkemeye başvurmuş ve artık zihni bulanıklaşan ve kendi başına karar verme yetisini kaybeden karısını vesayet altına aldırmıştı.

Bu duyulunca Mavis Leno’nun demansa yakalandığı da ortaya çıkmış, Jay Leno bu vesayet kararı yüzünden eleştirilmişti.

Ancak daha sonra çiftin doktoru ve yakınları açıklama yaparak Mavis Leno’nun hayatta en çok kocasına güvendiği ve hastalığının başlarındayken bu kararı kendisinin verdiğini ve Jay Leno’nun da bunun üzerine mahkemeye gittiğini söylemişlerdi.

Artık pek ortalıkta gözükmeyen ve kendi dünyalarına kapanan Jay Leno ve eşi Mavis Leno’dan ne yazık ki üzücü bir haber daha geldi.

Mavis Leno’nun artık hafızasını neredeyse tamamen kaybettiği ve kocasının kim olduğunu bile hatırlamadığı iddia ediliyor.

Mekan ve zaman algısını da yitiren Mavis Leno’nun demansla başlayan zihinsel çöküşü çok hızlı ilerledi ve artık kocasını bile tanıyamadığı bir noktaya geldi.

Üstelik Jay Leno mahekemeye vesayet başvurusu yaptığında bile aslında karısının kendini tanımakta zaman zaman zorlandığını söylemişti. Yani bu süreç aslında hastalığın başında bile çoktan başlamıştı ve artık ne yazık ki Jay Leno uğruna her şeyden vazgeçtiği karısı için bir yabancı haline gelmişti…

Ekranın yıldız ismi tüm bu korkunç günlerde eşinin yanında dururken güçlü görünmek için çok çaba sarf ediyor. Jay Leno’nun yakın bir dostu ünlü çiftin içine düştüğü durumu anlatırken "Jay, Mavis'i çok seviyor ve 70'lerde Comedy Store'da ilk tanıştıklarından beri hep sevdi." demişti.

Çift, 1976'da Jay'in bir stand-up gösterisinde tanıştı ve 1980'de evlendi. Çift 30 Kasım'da 46. evlilik yıldönümlerini kutlayacaklar.

Jay Leno, geçen yıl eşinin demans mücadelesi sırasında yaşadıklarını anlatırken eşi Mavis’in yıllar önce ölen annesinin ölümünü yaklaşık üç yıl boyunca her gün yeniden olmuş gibi yaşadığını ve çok acı çektiğini söylemişti.

Mavis Leno’nun annesinin ölümünü o an öğrenmiş gibi olduğunu ve her seferinde çok ağlayıp acı çektiğini söyleyen Jay Leno eşinin artık dışarı çıkıp gezemediğini de anlattı.

"Keşke onu dışarı çıkarıp yemek yedirebilsem ama bunu yapmanın bir yolu kalmadı. Biraz yardım alacağız ve onu arabayla dışarı çıkarıp etrafta dolaşacağız, bir şeyler göreceğiz. Bunu seviyor."

Jay Leno, kendini eşi Mavis Leno’ya adamasını tuhaf bulanlar olduğunu söylemiş ve asıl bunu yapmamasının tuhaf olacağını söyleyerek “Benim için ne kadar zor olursa olsun karıma bakmak dünyanın en güzel ve önemli şeyi” demişti.

