Demans onu yıktı, geçti... Böyle bir son kimin aklına gelirdi ki! Artık ünlü bir oyuncu olduğunu bile hatırlamıyor

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Bunun kısa bir süre sonrasında ailesi başka bir açıklama yaptı. Frontotemporal demans teşhisi konulmuştu ünlü oyuncuya... Bu da aslında aynı anlama geliyordu... Ünlü oyuncunun pırıltılı kariyeri bitmişti.



Şimdi de bu ünlü oyuncudan hayranlarını çok üzecek başka bir haber geldi. Buna göre hastalığı onu öylesine ele geçirdi ki daha kısa bir süre öncesine kadar aksiyon filmlerinin vazgeçilmez oyuncusu olduğunu bile unuttu!

SOKAKTA NEDEN SÜREKLİ FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLDİĞİNİ ANLAMIYOR

Büyük olasılıkla herkes anladı Bruce Willis'ten söz ettiğimizi...

Demans hastalığıyla boğuşan Willis ile ilgili yeni bir iddia dolaşıyor ortalıkta. Buna göre bugüne Moonlighting ile parlattığı kariyeri boyunca Zor Ölüm, Altıncı His, Ucuz Roman gibi filmlerle sürdüren Willis, artık oyunculuk konusunda yaşayan bir efsane olduğunu bile hatırlamıyor.

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70 yaşındaki Willis'in kariyerinre yıldızlaşmasını sağlayan Moonlighting (Mavi Ay) adlı dizinin yaratıcısı Glenn Gordon Caron'ın söylediğine göre Willis, neden peşinde sürekli fotoğrafçıların dolaştığını bile artık anlayamıyor.

YAŞAMA SEVİNCİ ELLERİNDEN KAYIP GİTTİ

Onun söylediğine göre Willis artık nadiren konuşuyor... Ki zaten çocukluk ve gençliğinde Willis'in bir kekemelik sorunu vardı. Caron, Willis'in eskiden çok okuyan biri olduğunu ama artık okumadığını da anlattı.

Daha da kötüsü yine onun anlattığına göre geniş ailesinin gösterdiği bütün sevgiye ve ilgiye rağmen Willis'in yaşam sevinci de parmaklarının arasından kayıp gitti.

Glenn Caron, Willis'in artık oyunculuk konusunda yaşayan bir efsane olduğunun bile farkına varamadığını sözlerine ekledi.

Bruce Willis, hastalığının başından bu yana karısı Emma Heming, eski karısı Demi Moore ve her iki evliliğinden dünyaya gelen beş kızı tarafından sevgi çemberine alındı. Geniş ailesi ünlü oyuncuyu hayata bağlı tutmaya çalışıyorlar.

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Gördüğü bu sevgi ve özel bakım bile Bruce Willis'in yakalandığı hastalığın doğal seyrini değiştirmeye yetmiyor.

Willis, ülkemizde Mavi Ay adıyla ekrana gelen Moonlighting dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

Willis'in demansa yakalandığı açıklandıktan sonra onunla ilgili bazı haberler de duyulmaya başladı. Aslında oyuncunun hafızayla ilgili bir sorunu olduğunu set arkadaşları çoktan fark etmiş.. Hatta iki küçük kızı da konuşmasındaki değişimi.

Ama Willis, bu sorunlara rağmen deyim yerindeyse kanının son damlasına kadar çalışmaya devam etmiş.

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Willis, 2022 ile 2023 arasında Detective Knight adlı dizide oynadı... Yine 2023 yılında Assassin adlı başka bir yapımda kamera karşısına geçti.

Aslına bakılırsa Bruce Willis'in hastalığının belirtileri öyle görünmeyecek gibi de değildi. Çünkü diyalogları ve repliklerini bir türlü aklında tutamıyordu.

Diğer yandan da çalışmayı o kadar çok istiyordu ki bunun için yönetmene rica ederek kendisine yardımcı olacak bir yöntem buldu.

REPLİKLERİ KULAKLIK ARACILIĞIYLA KENDİSİNE İLETİLDİ

İşte bunu da Willis'in karısı Emma Heming Willis, yakın zamanda piyasaya çıkacak olan The Unexpected Journey adlı kitabında gözler önüne serdi.

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Emma Heming Willis'in kitabında anlattığına göre Bruce Willis, artık hayatını etkileyen hafıza sorunları yüzünden yapımlardaki repliklerini bir türlü ezberleyemiyordu. İşte bunun için de bir yöntem önerdi...

Öncelikle diyaloglarının azaltılmasını istedi. Geri kalanlar konusunda da kendisine bir kulaklık aracılığıyla bu replikleri aktaracak güvenilir bir kişinin işe alınmasını sağladı.

Özetle Bruce Willis, yönetmenlerin de onayıyla artık hatırlayamadığı repliklerini kullanabilmek için böyle bir yöntem buldu. Ama kendisi ne kadar direnirse dirensin zorunlu emeklilikten kaçamadı.