Deliler Fatih'in Fermanı oyuncuları kimler? Deliler Fatih'in Fermanı konusu ve oyuncu kadrosu

Deliler Fatih'in Fermanı filmi televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Tarihi, aksiyon kategorisinde yer alan filmin senaryosu Mustafa Burak Doğu ve İbrahim Ethem Arslan'ın imzasını taşıyor. İşte, filmle ilgili ayrıntılar.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Osman Kaya yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş’i Erkan Petekkaya, Gökkurt'u Cem Uçan, Aşgar'ı İsmail Filiz, Alaca'yı Nur Fettahoğlu, Baba Sultan'ı Yetkin Dikinciler, Fatih Sultan Mehmet’i de Rüzgar Aksoy canlandırıyor. Kadrosunda Demet Tuncer, Mehmet Ali Karakuş, Gökçe Özyol, Mehmet Pala, Batın Uçan gibi isimlerin de yer aldığı filmin görüntü yönetmenliğini Sami Saydan üstleniyor.

FİLMİN KONUSU NE?

Fatih Sultan Mehmet’in gönderdiği Osmanlı elçisi Romanya Prensi Vlad tarafından infaz edilmiştir. Yaşanan olay karşısında Fatih Sultan Mehmet, Vlad’ı öldürmesi için Baba Sultan’a ferman verir. Baba Sultan görev için Gökkurt, Çebi, Suskun, Adsız, Mübariz, Kongar ve Aşgar’dan oluşan Deliler Birliği’ni Kuman’la birlikte Edirne’den Targoviçte’ye gönderir. Deliler, Alaca köyü yakınlarından geçerken Vlad’ın çetesinin köye saldırdığını öğrenir. Deliler’in amacı önce köyü kurtarıp ardından Vlad’ı infaz etmektir.