Deliha'nın konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Deliha filminin ayrıntıları

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Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp oynadığı "Deliha" adlı komedi türündeki filmi, yönetmen Hakan Algül yönetti. Özay'ın yanı sıra Derya Alabora, Esin Eden ve Cihan Ercan'ın oynadığı filmde, biraz deli ve tez canlı bir kadının aşkı bulmaya çalışırken başından geçen komik olaylar anlatılıyor. İşte, Deliha filminin ayrıntıları...

Deli kız Zeliha’nın hikayesi bir gün arkadaşlarıyla falcıya gitmesiyle başlıyor. Yakışıklı Cemil ve erkek kardeşi Cemal o gün mahalleye bir fotoğrafçı açıyor ve işler karışıyor.

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular: Gupse Özay, Derya Alabora, Esin Eden, Cihan Ercan, Barış Arduç, Zeynep Çamcı, Hülya Duyar, Cenk Korkmazel, Korhan Herduran, Ali Çelik, Nezih Tuncay, Gülay Baltacı, Feriha Eyüboğlu, Benian Sönmez, Gülsüm Alkan, Serap Durmaz, Kadriye Çetinkaya, Jeyan Tözüm, Fatih Özkan