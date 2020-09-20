Deliha oyuncuları ve konusu ile merak ediliyor! Deliha nerede çekildi?
Deliha oyuncuları ile gündemde yer almaya devam ediyor. Başrolünde Gupse Özay'ın yer aldığı Deliha filminin oyuncuları arasında eşi Barış Arduç da yer alıyor. Peki, oyuncuları haricinde konusu ile de gündemde yer alan Deliha'nın konusu nedir? İşte, Deliha oyuncuları ve konusu dışında nerede çekildi sorusunun cevabı
Deliha oyuncuları arasında pek çok ünlü isim yer alıyor. Komedi filmleri ile ön plana çıkan Gupse Özay, Deliha filmi ile bu alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne sermişti. Peki, Deliha oyuncuları arasında kimler var? İşte, Deliha oyuncu kadrosu ve konusu hakkında detaylı bilgiler
DELİHA OYUNCULARI KİMDİR?
Filmin senaryosunu yazan Gupse Özay’In Deliha’yı canlandırdığı filmde yakışıklı oyuncu Barış Arduç, Cemil karakterine hayat veriyor. İkiliye kadroda Derya Alabora, Hülya Duyar ve Mehmet Cihan Ercan eşlik ediyor.
Emlakçı Faik Ali Çelik
Rum kadın Jeyan Ayral Tözüm
Kasim Nezih Tuncay
Falcı Fatih Özkan
Cemil'in ve Cemal'in annesi Gülay Baltacı
Cemil'in ve Cemal'in babası Murat Karasu
Makbule Feriha Eyüboğlu
Songül Benian Dönmez
Ayten Gülsüm Alkan
Gülten Serap Durmaz
Nurdan Kadriye Çetinkaya
DELİHA KONUSU
Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.
DELİHA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Deliha’nın çekimleri İstanbul’un pek çok çeşitli yerinde ve İzmir’in Şirince ile Selçuklu beldelerinde gerçekleştirildi
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