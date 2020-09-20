Deliha oyuncuları ve konusu ile merak ediliyor! Deliha nerede çekildi?

Deliha oyuncuları arasında pek çok ünlü isim yer alıyor. Komedi filmleri ile ön plana çıkan Gupse Özay, Deliha filmi ile bu alandaki başarısını bir kez daha gözler önüne sermişti. Peki, Deliha oyuncuları arasında kimler var? İşte, Deliha oyuncu kadrosu ve konusu hakkında detaylı bilgiler

DELİHA OYUNCULARI KİMDİR?

Filmin senaryosunu yazan Gupse Özay’In Deliha’yı canlandırdığı filmde yakışıklı oyuncu Barış Arduç, Cemil karakterine hayat veriyor. İkiliye kadroda Derya Alabora, Hülya Duyar ve Mehmet Cihan Ercan eşlik ediyor.

Emlakçı Faik Ali Çelik

Rum kadın Jeyan Ayral Tözüm

Kasim Nezih Tuncay

Falcı Fatih Özkan

Cemil'in ve Cemal'in annesi Gülay Baltacı

Cemil'in ve Cemal'in babası Murat Karasu

Makbule Feriha Eyüboğlu

Songül Benian Dönmez

Ayten Gülsüm Alkan

Gülten Serap Durmaz

Nurdan Kadriye Çetinkaya



DELİHA KONUSU

Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

DELİHA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deliha’nın çekimleri İstanbul’un pek çok çeşitli yerinde ve İzmir’in Şirince ile Selçuklu beldelerinde gerçekleştirildi