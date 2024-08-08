Deliha ne zaman çekildi? Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Deliha, 8 Ağustos Perşembe akşamı ekranlara geliyor. Senaryosu Gupse Özay'a ait olan film, biraz deli ve tez canlı bir kadının aşkı bulmaya çalışırken başından geçen komik olaylara odaklanıyor. İşte Deliha filminin ayrıntıları...

DELİHA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gider ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını öğrenir. Böylece hayatını tamamen bunun üzerine kurar. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılır. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleridir. 10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline 'Deliha' diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalar ve işler komik bir şekilde karışmaya başlar.

DELİHA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

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Gupse Özay

Cihan Ercan

Derya Alabora

Barış Arduç