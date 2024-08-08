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Deliha ne zaman çekildi? Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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#Deliha#Deliha Konusu#Deliha Oyuncuları
Deliha ne zaman çekildi Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 17:29

Deliha yeniden ekranlara geliyor. Gupse Özay'ın senaryosunu yazıp oynadığı film 2014 yılında vizyona girdi. Komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor. Peki Deliha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Deliha, 8 Ağustos Perşembe akşamı ekranlara geliyor. Senaryosu Gupse Özay'a ait olan film, biraz deli ve tez canlı bir kadının aşkı bulmaya çalışırken başından geçen komik olaylara odaklanıyor. İşte Deliha filminin ayrıntıları...

DELİHA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gider ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını öğrenir. Böylece hayatını tamamen bunun üzerine kurar. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılır. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleridir. 10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline 'Deliha' diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalar ve işler komik bir şekilde karışmaya başlar.

DELİHA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

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Gupse Özay
Cihan Ercan
Derya Alabora
Barış Arduç

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#Deliha#Deliha Konusu#Deliha Oyuncuları

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