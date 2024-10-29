Deliha filmi oyuncuları ve konusu ile merak uyandırıyor... Deliha nerede çekildi ve ne zaman vizyona girdi?

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29 Ekim akşamı Star Tv ekranlarında yayınlanan Deliha filmi oyuncuları ve konusu ile ekran karşısındaki izleyicileri eğlendirmeyi başardı. Kadrosunda Gupse Özay, Derya Alabora, Cihan Ercan, Barış Arduç ve Zeynep Çamcı gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstleniyor. 2014 yılında vizyona giren film 106 dakika uzunluğunda sürüyor. İşte, Deliha filmi konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler
DELİHA FİLMİ KONUSU
Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.
DELİHA FİLMİ OYUNCULARI
Gupse Özay - Deliha / Zeliha
Derya Alabora - Aysel
Cihan Ercan - Cemal
Barış Arduç - Cemil
Zeynep Çamcı - Havva
Hülya Duyar - Fatma
Cenk Durmazel - Fevzi
Korhan Herduran - Tayyar
Jeyan Tözüm - Rum Teyze
Feriha Eyüboğlu
DELİHA NEREDE ÇEKİLDİ?
Gupse Özay ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı Deliha filmi çekimleri, İstanbul'un farklı mekanlarında ve İzmir'in Şirince ile Selçuklu beldelerinde gerçekleştirildi.