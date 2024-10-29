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Deliha filmi oyuncuları ve konusu ile merak uyandırıyor... Deliha nerede çekildi ve ne zaman vizyona girdi?

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#Deliha#Deliha Oyuncuları#Deliha Konusu
Deliha filmi oyuncuları ve konusu ile merak uyandırıyor... Deliha nerede çekildi ve ne zaman vizyona girdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2024 12:13

Gupse Özay ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı Deliha 17 Nisan Çarşamba akşamı Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı 14 Kasım 2014'te vizyona çıkan filmi izleyicileri eğlendirmeyi başarıyor. Filmde saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'nın yaşadığı olaylar izleyiciye aktarılıyor. Peki, Deliha filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

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29 Ekim akşamı Star Tv ekranlarında yayınlanan Deliha filmi oyuncuları ve konusu ile ekran karşısındaki izleyicileri eğlendirmeyi başardı. Kadrosunda Gupse Özay, Derya Alabora, Cihan Ercan, Barış Arduç ve Zeynep Çamcı gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstleniyor. 2014 yılında vizyona giren film 106 dakika uzunluğunda sürüyor. İşte, Deliha filmi konusu ve oyuncuları hakkında bilgiler

DELİHA FİLMİ KONUSU

Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

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DELİHA FİLMİ OYUNCULARI

Gupse Özay - Deliha / Zeliha

Derya Alabora - Aysel

Cihan Ercan - Cemal

Barış Arduç - Cemil

Zeynep Çamcı - Havva

Hülya Duyar - Fatma

Cenk Durmazel - Fevzi

Korhan Herduran - Tayyar

Jeyan Tözüm - Rum Teyze

Feriha Eyüboğlu            

DELİHA NEREDE ÇEKİLDİ?

Gupse Özay ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı Deliha filmi çekimleri, İstanbul'un farklı mekanlarında ve İzmir'in Şirince ile Selçuklu beldelerinde gerçekleştirildi.

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#Deliha#Deliha Oyuncuları#Deliha Konusu

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