×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Deliha 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda!

Güncelleme Tarihi:

#Deliha 2#Deliha Konusu#Deliha 2 Oyuncuları
Deliha 2 konusu nedir, oyuncuları kimler Yeniden ekranlarda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 17:49

Deliha 2 yeniden izleyici karşısında. Gupse Özay, Eda Ece ve Aksel Bonfil’in başrollerini paylaştığı film 2018 yılında vizyona girdi. İzleyicilere keyifli dakikalar yaşan film, aşk hayatında umduğunu bulamayan Deliha'nın iş hayatında yaşadığı maceraları anlatıyor. Peki Deliha 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Haberin Devamı

Deliha 2 oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamamasının ardından kariyer odaklanan Deliha’nın yaşadığı maceralarını anlatıyor. İşte Deliha 2 oyuncu kadrosu...

DELİHA 2 KONUSU NEDİR?

Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır.

Haberin Devamı

DELİHA 2 OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay
Eda Ece
Ali Çelik
Derya Alabora
Esin Eden
Hülya Duyar
Aksel Bonfil
Mert Öner

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deliha 2#Deliha Konusu#Deliha 2 Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!