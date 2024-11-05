Deliha 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda!

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Deliha 2 oyuncu kadrosu ve konusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamamasının ardından kariyer odaklanan Deliha’nın yaşadığı maceralarını anlatıyor. İşte Deliha 2 oyuncu kadrosu...

DELİHA 2 KONUSU NEDİR?

Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha’nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha’nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır.

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DELİHA 2 OYUNCULARI KİMLER?

Gupse Özay

Eda Ece

Ali Çelik

Derya Alabora

Esin Eden

Hülya Duyar

Aksel Bonfil

Mert Öner