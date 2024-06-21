Delibal oyuncuları ve konusu: Delibal filmi nerede, ne zaman çekildi?

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Delibal filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun oyuncuları arasında bulunduğu Delibal İstanbul’da çekildi. Çekimler, Karaköy, Nişantaşı, Burgazada ve Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsünde yapıldı. İşte, Delibal oyuncuları ve konusu...
DELİBAL FİLMİ KONUSU
Mimarlık öğrencisi olan ve hobi olarak müzik yapan Barış Bipolar hastası olmakla beraber, hayatın tadını çıkarmaktan keyif alan birisidir. Füsun’u ilk gördüğü anda hayatında hiç bilmediği bir duyguya kapılmıştır. Hep teğet geçen aşk bu defa Barış’ı yakalamıştır. Aşkı ona tattıran bu kız kimdir? İsmini bile bilmediği ama aşık olduğu bu kıza bir şekilde ulaşmak ister ve ulaşır da… Füsun’u bulmak, ulaşmak tamamdır da; aklında üniversiteyi derece ile bitirip Amerika’da master yapmaktan başka şey olmayan Füsun’u bir de aşka ikna etmek lazımdır. Yakışıklı, akıllı ve içten olan Barış, sonunda bunu da başarır. Füsun’u kendine aşık eder, evlenirler. Her şey masallardaki gibidir. Ta ki masal bir gün bozulana kadar...Barış bipolar hastasıdır.Hastalık onu iyice delirtir ve sonunda intihar eder.
DELİBAL FİLMİ OYUNCULARI
Çağatay Ulusoy - Barış
Leyla Lydia Tuğutlu - Füsun
Hüseyin Avni Danyal - Tarık
Nazan Kesal - Selma
Mustafa Avkıran - Hayri
Laçin Ceylan - Macide
Bahtiyar Engin
Zafer Akkoyun - Haydar
Defne Kayalar
Toprak Sağlam - Filiz
Baturalp Yılmaz - Gitarist
Mert Carım - Ahmet
Barış Aytaç - Onur
Ali Seyitoğlu - Tunç
Kıvılcım Ural - Nisan
Emre Karaoğlu - Taner