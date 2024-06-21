Delibal oyuncuları ve konusu: Delibal filmi nerede, ne zaman çekildi?

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Delibal filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Çağatay Ulusoy ve Leyla Lydia Tuğutlu’nun oyuncuları arasında bulunduğu Delibal İstanbul’da çekildi. Çekimler, Karaköy, Nişantaşı, Burgazada ve Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsünde yapıldı. İşte, Delibal oyuncuları ve konusu...

DELİBAL FİLMİ KONUSU

Mimarlık öğrencisi olan ve hobi olarak müzik yapan Barış Bipolar hastası olmakla beraber, hayatın tadını çıkarmaktan keyif alan birisidir. Füsun’u ilk gördüğü anda hayatında hiç bilmediği bir duyguya kapılmıştır. Hep teğet geçen aşk bu defa Barış’ı yakalamıştır. Aşkı ona tattıran bu kız kimdir? İsmini bile bilmediği ama aşık olduğu bu kıza bir şekilde ulaşmak ister ve ulaşır da… Füsun’u bulmak, ulaşmak tamamdır da; aklında üniversiteyi derece ile bitirip Amerika’da master yapmaktan başka şey olmayan Füsun’u bir de aşka ikna etmek lazımdır. Yakışıklı, akıllı ve içten olan Barış, sonunda bunu da başarır. Füsun’u kendine aşık eder, evlenirler. Her şey masallardaki gibidir. Ta ki masal bir gün bozulana kadar...Barış bipolar hastasıdır.Hastalık onu iyice delirtir ve sonunda intihar eder.

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DELİBAL FİLMİ OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy - Barış

Leyla Lydia Tuğutlu - Füsun

Hüseyin Avni Danyal - Tarık

Nazan Kesal - Selma

Mustafa Avkıran - Hayri

Laçin Ceylan - Macide

Bahtiyar Engin

Zafer Akkoyun - Haydar

Defne Kayalar

Toprak Sağlam - Filiz

Baturalp Yılmaz - Gitarist

Mert Carım - Ahmet

Barış Aytaç - Onur

Ali Seyitoğlu - Tunç

Kıvılcım Ural - Nisan

Emre Karaoğlu - Taner