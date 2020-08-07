Deli Deli Küpeli filmi nerede çekildi? İşte Deli Deli Küpeli oyuncuları
Deli Deki Küpeli oyuncuları, filmin yeniden izleyici karşısına çıkmasının ardından araştırılmaya başlandı. Türk sinemasının sevilen eserleri televizyon ekranlarında yeniden yayımlanıyor. Kemal Sunal, Melike Zobu, Yaman Okay’ın başrollerini paylaştığı ‘Deli Deli Küpeli’ filminin yönetmenliğini Kartal Tibet üstleniyor. Peki Deli Deli Küpeli filmi nerede çekildi?
Deli Deli Küpeli filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Akıl hastanesinden kaçan iki hastanın hikayesini ele alan filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. 1986 yılında çekilen filmin oyuncuları arasında Kemal Sunal, Melike Zobu, Yavuzer Çetinkaya gibi isimler yer alıyor. Yavuzer Çetinkaya hakim karakterine, Melike Zobu Hatice karakterine hayat veriyor.
DELİ DELİ KÜPELİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Deli Deli Küpeli Bolu'nun Elmalık köyünde çekilmiştir.
Kemal Sunal- Deli kaymakam Şaban
Melike Zobu- Casus Hatice
Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim
Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu
Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır
İhsan Yüce- Deli çavuş
Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa
Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü
Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu
Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet
Erol Özkök- Fırıncı
Hakkı Kıvanç- Komutan
Hakkı Üstün- Başhekim
KONUSU
Kışın hüküm sürdüğü ve karın yolları kapadığı bir kasabaya beklenen kaymakam ve savcı sonunda ulaşmayı başarırlar. Hemen icraata başlayan kaymakam kasabadaki üçkağıtçılara ve bozuk düzene karşı büyük bir mücadele başlatır. Kısa zamanda halkın sevgilisi olan bu çılgın kaymakamın aslında bir sırrı vardır. Kasabaya savcı yaptığı arkadaşı gibi oda tımarhaneden kaçmış bir delidir.
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