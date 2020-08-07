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Haber Giriş: 07.08.2020 - 15:49,Son Güncelleme:

Deli Deli Küpeli filmi nerede çekildi? İşte Deli Deli Küpeli oyuncuları

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Deli Deli Küpeli filmi nerede çekildi? İşte Deli Deli Küpeli oyuncuları
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Deli Deki Küpeli oyuncuları, filmin yeniden izleyici karşısına çıkmasının ardından araştırılmaya başlandı. Türk sinemasının sevilen eserleri televizyon ekranlarında yeniden yayımlanıyor. Kemal Sunal, Melike Zobu, Yaman Okay’ın başrollerini paylaştığı ‘Deli Deli Küpeli’ filminin yönetmenliğini Kartal Tibet üstleniyor. Peki Deli Deli Küpeli filmi nerede çekildi?

Deli Deli Küpeli filmi, televizyon ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Akıl hastanesinden kaçan iki hastanın hikayesini ele alan filmin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. 1986 yılında çekilen filmin oyuncuları arasında Kemal Sunal, Melike Zobu, Yavuzer Çetinkaya gibi isimler yer alıyor. Yavuzer Çetinkaya hakim karakterine, Melike Zobu Hatice karakterine hayat veriyor.

DELİ DELİ KÜPELİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deli Deli Küpeli Bolu'nun Elmalık köyünde çekilmiştir.

DELİ DELİ KÜPELİ OYUNCULARI

Kemal Sunal- Deli kaymakam Şaban

Melike Zobu- Casus Hatice

Yavuzer Çetinkaya- Deli hakim

Yaman Okay- Eşkıya Yılanoğlu

Reha Yurdakul- Avukat Şeref Haktanır

İhsan Yüce- Deli çavuş

Sırrı Elitaş- Tefeci Mahmut Ağa

Renan Fosforoğlu- Tahrirat Katibi Şükrü

Uluer Süer- Tüccar Hacı Karamuratoğlu

Fatoş Sezer- Çukurovalı Çengi Afet

Erol Özkök- Fırıncı

Hakkı Kıvanç- Komutan

Hakkı Üstün- Başhekim

KONUSU

Kışın hüküm sürdüğü ve karın yolları kapadığı bir kasabaya beklenen kaymakam ve savcı sonunda ulaşmayı başarırlar. Hemen icraata başlayan kaymakam kasabadaki üçkağıtçılara ve bozuk düzene karşı büyük bir mücadele başlatır. Kısa zamanda halkın sevgilisi olan bu çılgın kaymakamın aslında bir sırrı vardır. Kasabaya savcı yaptığı arkadaşı gibi oda tımarhaneden kaçmış bir delidir.

 

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