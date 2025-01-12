Deli Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda!

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Deli Aşk filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2017 yapımı filmin başrollerinde Emrah Kaman ve Pelin Akil yer alırken Zafer Algöz ve Hakan Altun da konuk oyuncu olarak yer almaktadır. İşte Deli Aşk konusu ve oyuncuları...

DELİ AŞK FİLMİ NE ANLATIYOR, KONUSU NEDİR?

Film maraş dondurmacısı Ekrem'in (Emrah Kaman) sevdiği kız olan Neşe'nin (Pelin Akil) kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen olayları konu alıyor.

DELİ AŞK FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Emrah Kaman - Ekrem

Pelin Akil - Neşe

Şafak Pekdemir - Zeynep

Toygan Avanoğlu - Fuat

Nilperi Şahinkaya - Melodi

Burak Çelik - Jeremy

Zafer Algöz - Carol

Cem Yılmaz - Şefik Ercan

Hakan Altun -