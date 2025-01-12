×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Deli Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yeniden ekranlarda!

Güncelleme Tarihi:

#Deli Aşk#Deli Aşk Konusu#Deli Aşk Oyuncuları
Deli Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Yeniden ekranlarda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 17:48

Deli Aşk filmi, bu akşam Kanal D ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Yerli komedi yapımlarımızdan Deli Aşk, Maraş dondurmacısı Ekrem'in maceralarına odaklanıyor. 2017 yılında vizyona giren filmin senaryosu Murat Kaman ve Emrah Kaman'a ait. Aynı zaman filmin başrolünde de Emrah Kaman yer alıyor. Peki Deli Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Haberin Devamı

Deli Aşk filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. 2017 yapımı filmin başrollerinde Emrah Kaman ve Pelin Akil yer alırken Zafer Algöz ve Hakan Altun da konuk oyuncu olarak yer almaktadır. İşte Deli Aşk konusu ve oyuncuları...

DELİ AŞK FİLMİ NE ANLATIYOR, KONUSU NEDİR?

Film maraş dondurmacısı Ekrem'in (Emrah Kaman) sevdiği kız olan Neşe'nin (Pelin Akil) kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen olayları konu alıyor.

DELİ AŞK FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Emrah Kaman - Ekrem
Pelin Akil - Neşe
Şafak Pekdemir - Zeynep
Toygan Avanoğlu - Fuat
Nilperi Şahinkaya - Melodi
Burak Çelik - Jeremy
Zafer Algöz - Carol
Cem Yılmaz - Şefik Ercan
Hakan Altun - 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deli Aşk#Deli Aşk Konusu#Deli Aşk Oyuncuları

BAKMADAN GEÇME!