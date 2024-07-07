Deha filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Deha (Gifted) filmi yeniden ekranlarda!

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Deha (Gifted) TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate ve Octavia Spencer’ın yer aldığı Florida'da yaşayan Frank Adler’ın, 7 yaşındaki yeğeni Mary ile birlikte yaşadığı olaylara odaklanıyor.

DEHA FİLMİ KONUSU

Florida'da yaşayan Frank Adler (Chris Evans), 7 yaşındaki yeğeni Mary (Mckenna Grace) ile birlikte yaşamaktadır. Mary'nin küçük yaşına rağmen matematiğe inanılmaz bir yeteneği vardır ve normal şartlarda özel bir okula gitmesi gerekirken Frank'in ısrarıyla devlet okuluna gitmektedir, nitekim Mary'nin tıpkı kızı gibi matematiğe yetenekli annesi, Milenyum Problemleri'nden Navier–Stokes problemini çözebilmek için varını yoğunu ortaya koymuş, ancak kızı 6 aylıkken intihar etmiştir ve Frank de küçük kızın normal bir çocukluk geçirmesini istemektedir.

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Günün birinde Frank'in annesi, aynı zamanda Mary'nin anneannesi olan Evelyn (Lindsay Duncan) çıkagelir. Küçük kızın üstün zekasından haberdar olan kadın, çocuğun velayetini alarak onu seviyesine uygun bir okula gönderme konusunda ısrarcı olur. Frank, Mary'nin özel bir okula gitmesini kabullenir, ancak o okulda annesinin gözetimi altında olduğunu öğrenince, kızı tekrar yanına alabilmek adına ev sahibesi Roberta (Octavia Spencer) ve öğretmeni Bonnie (Jenny Slate) ile elinden gelen her şeyi yapmaya karar verir.

DEHA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Chris Evans

Mckenna Grace

Lindsay Duncan

Jenny Slate

Octavia Spencer