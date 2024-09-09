Deha dizisi oyuncuları kimdir? Deha dizisi konusu ve oyuncu kadrosu bilgisi

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Deha dizisi oyuncuları ve konusu ile merak uyandırıyor. Aras Bulut İynemli'nin başrollerinde yer aldığı dizi, Ay Yapım imzası taşıyor. Peki, Deha dizisi oyuncuları kimdir? İşte, o detaylar

DEHA DİZİSİ OYUNCULARI KİMDİR?

"Deha" dizisinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü isimlerden oluşuyor. Dizide Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu, Seda Akman, Zuhal Gencer, Taner Rumeli, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Oğulcan Arman Uslu, Umutcan Ütebay, Eylül Ersöz, Çağrı Atakan, Ali Berge, Çağan Efe Ak, Abdurrahman Yunusoğlu ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.

Dizi, aile içi bir intikam hikayesini merkezine alarak izleyicilere dramatik ve sürükleyici bir senaryo sunmayı hedefliyor​