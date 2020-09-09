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Haber Giriş: 09.09.2020 - 09:45 | Son Güncelleme:

Deha Bilimlier kimdir, eşi kim? Deha Bilimlier'in hayatıyla ilgili bilgiler

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Deha Bilimlier kimdir, eşi kim? Deha Bilimlier'in hayatıyla ilgili bilgiler
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Yıllar önce katıldığı yarışma programıyla tanınmaya başlanan Deha Bilimlier, müzik kariyerinin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla da gündeme gelmeye devam ediyor. 'Dalga Dalga' şarkısı popülerleşen Deha Bilimlier'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Deha Bilimlier kimdir, eşi kim?

Deha Bilimlier, 4 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamladıktan sonra müziğe yöneldi ve 2004 yılında katıldığı Akademi Türkiye adlı yarışma ile Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. 2008 yılında çıkardığı albümle profesyonel müzik kariyerine adım attı. 2013 yılında ilk albümü olan "Mutasyon"u piyasaya süren Deha Bilimlier, çıkardığı albüm ile müzik dünyasında adını duyurmaya başladı. Deha Bilimlier, 2016 yılında çıkardığı "Kalben" adlı albümüyle de tanınan bir isim oldu. Avukat Aslı Bilimlier ile evli olan Deha Bilimlier’in iki kız ve bir oğlan olmak üzere üç çocuğu var.

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