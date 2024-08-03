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Defne Samyeli'den özeleştiri: Meğer ben körmüşüm

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#Defne Samyeli#Cem Yılmaz#Serenay Sarıkaya
Defne Samyeliden özeleştiri: Meğer ben körmüşüm
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2024 10:13

Eski aşkı Cem Yılmaz’ın Serenay Sarıkaya ile ilişkisi ortaya çıktığında “Konduramadım” diyen Defne Samyeli özeleştiri yaptı: “Kondursaydın! Senin yanıldığın yer, senin körlüğün!”

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DEFNE Samyeli 2018 yılında Cem Yılmaz’la aşk yaşamaya başlamış, ilişkileri 1.5 yıl sürmüştü. İki ünlü ismin birlikteliği sırasında Cem Yılmaz’ın Serenay Sarıkaya’yla görüştüğü öne sürülmüş, Defne Samyeli ise ihanet haberlerine sert tepki göstermişti.

Sarıkaya ile Yılmaz’ın ilişkisi belgelendiğinde, Samyeli “Hiç ihtimal vermedim ve konduramadım” diyerek gazetecilerden özür diledi. Önceki gün Kaan Ölker’in programına konuk olan şarkıcı, o açıklamasıyla ilgili konuştu.

ESKİ SEVGİLİYLE YENİDEN OLMAZ

Özeleştiri yapan Defne Samyeli, “Oradan şunu öğrendim; konduramamak da seninle ilgili bir konu. Kondursaydın! Senin yanıldığın yer, senin körlüğün” dedi.

Samyeli, Kaan Ölker’in “Eski sevgilinizle yeniden ilişki yaşar mısınız? Sizin için ex’ten next olur mu?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Olmaz. O, o dönem güzeldi. İnsanlar bir süre geçtikten sonra farklı kişiler olmaya başlıyor. O ilişkinin tekrar aynı hislerle inşa edilebilmesi mümkün değil.”

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Yaşanan aşkı küçültüyor

 Defne Samyeli, eski sevgililerinin yeni ilişkileriyle ilgili yapılan haberlerde adının geçmesinden rahatsızlık duyduğunu söyledi: “Bitmiş, sonlanmış, herkes kendi yoluna gitmiş. Artık temcit pilavı gibi oldu. Sanki iki kişi birbirinin listesine giriyormuş gibi anılıyor. Yaşanan aşkı da küçültüyor bu durum.”

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#Defne Samyeli#Cem Yılmaz#Serenay Sarıkaya

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