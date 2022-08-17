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Defne plaja indi!

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#Defne Samyeli#Defne Samyeli Fotoğrafları#Defne Samyeli Yaş
Defne plaja indi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 12:28

Ünlü isim paylaştığı fotoğraflarla gündemde...

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DEFNE'DEN TATİL POZLARI! 

Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yeşil bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. 50 yaşındaki Samyeli'nin fit vücudu beğeni topladı.

Spikerlikle başladığı kariyerine yıllar önce veda eden Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Oyunculuk ve şarkıcılık kariyeriyle kendine yeni bir yol çizen Samyeli, bikinili pozlarıyla gündemde.

Yoğun iş temposuna rağmen fırsat buldukça tatile çıkan Samyeli, son olarak yeşil bikinili fotoğraflarını paylaştı.

50 yaşındaki Samyeli'nin pozları çok konuşuldu. Sağlıklı beslenip, düzenli spor yapan ünlü ismin düzgün fiziğiyle takipçilerinden de tam not aldı. Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğrafa çok sayıda da yorum yapıldı.

Defne plaja indi

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YILLARA MEYDAN OKUYORLAR

Magazin dünyasının 40'lı yaşları geride bırakan ünlüleri arasında bikinili fotoğraf akımı başladı... Genç kızlara taş çıkaran isimlerin paylaşımlarına övgüler yağdı.

Genç kızlara taş çıkardı... Kim der ki 45 yaşında!

Türkiye eski güzeli, manken Demet Şener mayolu pozunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. 45 yaşında ve iki çocuk annesi olan Şener, kusursuz fiziği ile beğeni topladı. 

Defne plaja indi

KİM DER 59!

Sinemanın ünlü ismi Aydan Şener, sezonun ilk bikinili pozunu paylaştı. 59 yaşındaki Şener'in kusursuz fiziği dikkat çekti. 

Defne plaja indi

DOLUNAY'A ÖVGÜ

49 yaşındaki oyuncu Dolunay Soysert de çıktığı tatilden fotoğrafları Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 

Defne plaja indi

SPOR ZAMANI

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Hülya Avşar her yıl olduğu gibi bu yıl da yazı Ayvalık'ta geçiriyor. Avşar kızı, sahilde spor yaparken çektiği anları takipçileri ile paylaştı.  

Defne plaja indi

YILLARA MEYDAN OKUYOR

Sevgilisi Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, bikinili pozlarını takipçileri ile paylaşmaya devam ediyor. 

Defne plaja indi

EBRU TATİLDE

Ebru Şallı havuz başı fotoğraflarını takipçileri ile paylaştı. Uzun yıllardır pilates ile uğraşan 45 yaşındaki Şallı, kusursuz fiziğini gözler önüne serdi. 

Defne plaja indi

HER ZAMANKİ EDA

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Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Mikanos tatiline devam ediyor. 42 yaşındaki Taşpınar, iddialı pozlarını Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor. 

Defne plaja indi

 

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