Defalarca denedi, hep yanıldı… Doğru adamla evlenince hayatını hep tatildeymiş gibi yaşamaya başladı!

O da birçok meslektaşı gibi gencecik yaşından beri hep kameraların önünde, özel hayatı da hep merak konusu olarak yaşadı.

O ARTIK EVLİ VE ÇOK MUTLU

46 yaşındaki İngiliz model Kelly Brook, 4 sene önce evlendiği İtalyan eşi Jeremy Parisi ile Jamaika'da geçirdiği romantik tatilden paylaştığı fotoğraflarla hem çeşit çeşit mayo ve bikinilerini sergiledi hem de mutlu evliliğinden ve tatlı hayatından kesitler paylaştı.

Evlendikten sonra mesleğini bırakacağını söyleyen, en azından artık ekran için başka erkeklerle yakınlaşmasına sebep olacak projelere evet demeyeceğini paylaşan ünlü model “Ben artık evli bir kadınım, rol icabı bir başkasını öpemem” açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Ekranlardan da podyumdan da çok uzak kalamayan Kelly Brook geçen sene I'm A Celeb adındaki reality şov yarışmasına katıldı, bir yandan da yeniden iç çamaşırı modelliğine geri döndü ve yer aldığı reklam kampanyalarını Instagram hesabından paylaştı.

Şu sıralar çok popülerleşen zayıflama iğnelerinden uzak duran, bir doktorun kendisine bu iğnelerden kullanmayı teklif ettiğini söyleyen Kelly Brook, bedeniyle barışık olması ve bu konuda yaptığı açıklamalarla popüler hale gelmişti.

KENDİNE VE BEDENİNE İYİ BAKIYOR

“Yüz bakımlarımı, masajı seviyorum, çok kaşlarımı çattığım için biraz botoks yaptırıyorum. Bir şeyler yapıyorum ama vücudum söz konusu olduğunda, vücuduma gerçekten çok değer veriyorum.” diyen ünlü model sağlıklı beslenmeye evet diyor ancak ilaçlarla zayıflamaya karşı olduğunu da her fırsatta söylüyor.

Jeremy Parisi’yle evlendikten sonra çok sevdiği İngiltere’ye veda eden Kelly Brook uzun süredir kocasının ailesinin İtalya’daki topraklarında, genişçe bir çiftlikte yaşıyor. Çift bir yandan muhteşem bir doğa içinde aşklarının keyfini sürerken bir yandan da çiftçilik ve zeytincilikle uğraşıyor.

Kendisi de çalışma hayatı boyunca bolca para kazanan Kelly Brook, köklü ve zengin bir aileden gelen Jeremy Parisi’yle evlenince deyim yerindeyse turnayı gözünden vurmuş oldu.

BİR YANDA ÇİFTLİK BİR YANDA BİTMEYEN TATİLLER...

Karısına çok aşık olduğunu dilinden düşürmeyen Jeremy Parisi onunla çiftlik hayatını yaşarken bir yandan da karı koca sürekli dünyayı geziyorlar ve başta anlattığımız gibi dünyanın en güzel sahillerinde tatillere çıkıyorlar.

Hatta Kelly Brook kimi zaman çiftlik hayatının onu zorladığını söylese bile aslında evlendiğinden beri hayatını hiç bitmeyen mutlu bir tatildeymişçesine yaşıyor.

Hayranları onun bu mutlu hayatına sevinip gıptayla bakıyor. Ancak ünlü modelin bu günlere gelmesi pek de kolay olmadı… En azından özel hayatı söz konusu olduğunda…

GERÇEK AŞKIN PEŞİNDEN ÇOK KOŞTU

2022 yılında Jeremy Parisi ile evlenmeden önce oldukça hareketli ve medyanın yakından takip ettiği bir aşk hayatına sahip olan Kelly Brook dört kez nişanlanıp nikah masasına oturmanın kıyısından dönmüştü.

Brook’un ilk büyük aşkı ve en uzun süreli ilişkilerinden biri ünlü aksiyon yıldızı Jason Statham ileydi. Çiftin 1997’de başlayan ve 7 yıl süren ilişkisi 2004’te nişanı atmalarıyla sonra erdi. Kelly Brook, daha sonra verdiği röportajlarda Statham'ın kariyeri yükselirken kendisinin geri planda kaldığını hissettiğini belirtmişti.

BİR YILDIZDAN BİR BAŞKA YILDIZIN KOLLARINA KOŞMUŞTU

Kelly Brook Statham’dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra, Titanic filminin yıldızı Billy Zane ile bir film setinde tanıştı. Çiftin 4 yıl süren ilişkisi 2008’de yine nişanın bozulmasıyla sona erecekti. Bu aşkın sonunu da Billy Zane’in Los Angeles’a taşınmak istemesi ancak Kelly Brook'un buna yanaşmaması getirecekti.

Kelly Brook’un ünlü rugby oyuncusu Danny Cipriani ile olan ilişkisi de epey çalkantılıydı. 2008’de başlayan ilişkileri 2010’da bitti, 2013’te kısa bir süreliğine tekrar bir araya geldiler. Nişanlandıklarını resmi olarak duyurmasalar da hep nişanlı olarak anılmışlardı. Bu ilişki de Danny Cipriani’nin sadakatsizliği yüzünden bitti.

Kelly Brook Cipriani'yle ayrı olduğu 3 yıl boyunca bir başka rugby oyuncusu olan Thom Evans ile birlikte olmaya başladı. Kelly Brook hamile kaldı ancak bebeği kaybettiler. Bu zorlu süreçte kenetlenen ikili nişanlandı ancak kısa bir süre sonra ayrıldı.

SAMAN ALEVİ GİBİ YANIP SÖNEN AŞKLAR...

Ünlü reality şov yarışması "Gladiator" ile ünlenen David McIntosh ile 1 yıl birlikte olan Kelly Brook onunla tanıştıktan 11 hafta sonra nişanlanmıştı. Bu saman alevi gibi aşk bir yıl içinde sonlandı.

EVLİLİK KARARINI 7 YILDA ALABİLDİ

Ünlü model karşısına Jeremy Parisi çıkınca aradığını sonunda buldu. Ancak çift 2015’ten beri birlikte olsa da evlenmeleri 2022’yi bulacaktı. Ünlü model bunca nişanın ardından son kez evet demeden önce 7 yıl bekledi ve bu kararından da pişman olmadı…