Dedikodulara son noktayı koydular: Evet, biz sevgiliyiz ve çok aşığız!

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Hollywood’un son dönemde yıldızı giderek daha fazla parlayan iki yıldız oyuncusu aşkı birbirlerinin kollarında buldular.

Glen Powell, Michelle Randolph ile olan ilişkisini Instagram'da paylaştığı samimi bir fotoğrafla resmen duyurdu.

Powell dün Michelle Randolph ile öpüşürken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak bu ilişkiyi “resmileştirmiş” oldu.

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Ünlüler son zamanlarda yaşadıkları ilişkileri kişisel sosyal medya hesaplarında paylaştıkları bu tür aşk pozlarıyla duyurmayı bir gelenek haline getirdi.

Çiftin aşk pozu Glen Powell ve Michelle Randolph’un ünlü arkadaşlarıyla birlikte katıldıkları 4 Temmuz kutlamalarında çekilmişti.

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"Top Gun: Maverick" filminin yıldız oyuncusu ayrıca arkadaşlarıyla oyunlar oynarken, su kaydıraklarında eğlenirken, spor yaparken ve Randolph'un dans ettiği tatlı bir fotoğraf da paylaştı.

37 yaşındaki Powell ve 28 yaşındaki Randolph, ilk olarak Kasım 2025'te Teksas'taki bir barda birlikte dans ederken fotoğraflandıktan sonra haklarında aşk dedikoduları yayılmaya başlamıştı.

Ertesi ay ise yakın çevreleri basına ikilinin ciddi şekilde olmasa da görüştüklerini ve birlikte çok mutlu olduklarını söylemişti.

Michelle Randolph’un Glen Powell’ın ailesiyle tanışması ve birkaç kez bir araya gelip onların kalbini çalmasıyla çiftin ilişkisi giderek ilerledi.

Haftalar sonra, ikili tatil için Miami'ye uçtu ve fotoğrafları magazin sayfalarında yer aldı.

Giderek birbirlerine daha da bağlanan çift ocak ayında, Altın Küre ödül töreni sonrası partisine birlikte giderken de görüldüler. Yan yana yürüseler de sevgili olduklarını belli edecek görüntüler vermekten kaçındılar.

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Michelle Randolph o günlerde verdiği röportajda bu ilişki hakkındaki soruları geçiştirmiş ve aşk hayatını kamuoyunun gözü önünde yaşamak istemediğini söylemişti.

Glen Powell The Vampire Diaries dizisinin yıldızı Nina Dobrev ile 2017 yılında birkaç ay süren kısa ama çok konuşulan ilişkisinden sonra Gigi Paris ile üç yıl süren bir ilişki yaşamıştı.

Bu aşkı Nisan 2023’te bitiren ise Powell’ın Anyone But You filmindeki rol arkadaşı Sydney Sweeney ile setteki aşırı yakınlaşması olmuştu.

Michelle Randolph ise 2018’den 2023’e kadar İngiliz aktör Gregg Sulkin’le büyük bir aşk yaşamış, bu ilişki 5 yıl sonra sessiz sedasız sona ermişti.