Dedesinin bal yanaklısı... Koca bir ailenin ilk sevinci kucaklardan inmiyor

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Zaten her ne kadar çocuğunun özel hayatına karışmak istemese de her çift yuvasını kuran evlatlarından bir bebek haberi bekler. Er ya da geç o haber de gelir zaten..

İLK TORUN GEÇEN YIL DÜNYAYA GELDİ

İşte dünyanın en göz önünde kraliyet çiftlerinden biri olan Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania da bunlar arasında. 2023 yılında dört çocuklarının en büyüğü olan Prens Hüseyin'i Rajwa Al Sahif ile evlendiren çift, geçen yıl da onların kızı İman'ın dünyaya gelişiyle ilk torun sevincini de yaşadı.

Aslına bakılırsa sonradan büyük kızları Prenses Iman ile kocası Jameel Thermiotis de onlara Amina adını koydukları bir kız torun verdi...

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Elbette Rania ile Abdullah ona da bayılıyorlar. Ama Amina daha çok küçük olduğu için kuzeni Iman kadar çok kamera karşısına çıkmıyor.

ONU SEVMEDEN İŞE BAŞLAMIYOR

Abdullah ile Rania'nın ilk torunu Iman ise kelimenin tam anlamıyla kucakta büyüyor. Bu yıl ağustos ayında ilk doğum gününü kutlayacak olan Iman, kimi zaman babasının kucağında işe bile gidiyor.

Bazen resmi ortamda bile olsalar, Kral Abdullah ve Kraliçe Rania da torunları Iman'a sevgi gösterisinde bulunmaktan vazgeçmiyorlar.

İşte bu anlardan biri de kameralara takıldı. Kral, babasının kucağında kendisine gülümseyen torun Iman'ın tombul yanaklarını okşamadan yoluna devam edemedi.

İLK EVLATTAN İLK SEVİNÇ

Ürdün Kralı Abdullah ile Kraliçe Rania'nın dört çocuklarının en büyüğü olan Hüseyin, önceki yıl haziran ayında Rajwa Alsahif ile gösterişli bir törenle evlendi.

Zamanı geldiğinde Ürdün tahtına oturacak olan Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği de geçen yıl ağustos ayında dünyaya gözlerini açtı.

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Halasıyla aynı adı taşıyan minik İman daha doğduğu günden itibaren sadece ailesinin değil tüm dünyanın ilgi odağı oldu.

Hastanede çekilen ilk pozları, yanında annesi, babasının kucağındaki birkaç günlük bebek hali, babaannesi Kraliçe Rania ile iş toplantısına katıldığı gün çekilen pozları derken İman, kelimenin tam anlamıyla dünyanın gözleri önünde büyüyor.

Tıpkı dünyanın dört bir yanındaki diğer kraliyet ailesi üyelerinin çocukları gibi.

MİNİK BEBEĞİN YENİ YIL POZU

2024 yılının aralık ayında o sırada dört aylık olan minik İman'ın yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

O karede İman, yine babasının kucağında görülüyor. Yanlarında da büyük bir mutlulukla gülümseyen annesi Rajwa var.

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Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın bu aile pozu yaklaşan 2025 yılını kutlayıp iyi dileklerini sunmak için aile dostlarına gönderdikleri tebrik kartından.

O karede Prens Hüseyin ve ailesinin aynı renklerde giyindiği ve minik İman'ın da giderek büyüdüğü dikkatlerden kaçmadı.

İlk bebeklerine kavuşan mutlu çiftin yeni yıl kartında "Tanrı'nın sayısız nimetleri için çok minnettarız. Bizim küçük ailemizden sizin ailenize mutlu bir yeni yıl dileğiyle" mesajı yer alıyor.

BÜTÜN AİLEYİ SEVİNCE BOĞDU... KUCAKTAN İNMİYOR

Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa'nın ilk bebeği olan İman bu yılın 3 Ağustos günü dünyaya gözlerini açtı.

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Minik bebeğin doğumu ilk torun sevinci yaşayan Kraliçe Rania ve Kral Abdullah'ın sosyal medya sayfalarından duyuruldu. Tabii ki bebeğin babası Hüseyin de ilk evladının sevincini sosyal medya takipçilerine duyurdu.

Hatta o dönemde gelen haberlere göre Prens Hüseyin, dedesinin adını taşıyan hastanede kızıyla aynı gün doğan bütün bebeklere bir altın lira hediye etti.

Veliaht Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa geçen yıl haziran ayında evlendi. Tam bir yıl iki ay sonra da kızları dünyaya geldi.

MUTLULUKTAN AYAKLARI YERDEN KESİLDİ

Önceki yıl gösterişli bir törende evlenen Rajwa ile Hüseyin'in ilk bebeği bütün bir aileyi sevince boğdu. Rania ve Abdullah kendi sosyal medya sayfalarından bu mutlu haberi paylaştı.

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Rania o paylaşımında da "En büyük armağanı için Allah'a şükürler olsun... Değerli torunumuz Iman ile hayatımızı aydınlattın. Allah seni bizim için korusun. Hüseyin ve Rajwa'yı tebrik ederim. Allah hayatlarınızı bereket ve memnuniyetle doldursun" satırlarına yer verdi.

İlk torun sevincini Kral Abdullah da "Bize ilk torunumuzu, bahşeden Allah'a şükürler olsun. Hüseyin'e ve sevgili Rajwa'ya kızlarının doğumu için tebrikler. Allah'tan onun iyi bir şekilde büyümesine ve anne babası için onu korumasına yardım etmesini dileriz. Ailemizi aydınlattın" satırlarıyla ifade etti.

Veliaht Prens Hüseyin ile Prenses Rajwa, 2023 yılının haziran ayında evlendi. Geçen yıl ağustos ayında da bebekleri dünyaya geldi.