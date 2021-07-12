Dedemin Fişi nerede çekildi? Dedemin Fişi oyuncuları kimler? İşte konusu ve kadrosu

Televizyonda yayımlanan 'Güldür Güldür Show' programının yönetmenliğini yapan Meltem Bozoflu'nun yönettiği Dedemin Fişi filminde; Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ali Sunal ve Ayşen Gruda rol alıyor.



DEDEMİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?



Malatyalı bir ailenin öyküsünü anlatan “Dedemin Fişi” filminin çekimleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde yapıldı.

DEDEMİN FİŞİ KONUSU



Malatyalı Çirci Ailesi’nin reisi Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiştir, ancak yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaktadır. Dört bir yana dağılmış ve hepsi farklı hayallere sahip aile üyeleri bir araya gelir ve Salih Bey'in fişinin çekilmesine karar verirler. Çocukları ve torunlar arasında daha fiş çekilmeden miras kavgaları başlar...

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