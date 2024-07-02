Dedemin Fişi filmi nerede ve ne zaman çekildi? Dedemin Fişi oyuncuları ve konusu

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Televizyonda yayınlanan 'Güldür Güldür Show' programının yönetmenliğini yapan Meltem Bozoflu'nun yönettiği Dedemin Fişi filminde; Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ali Sunal ve Ayşen Gruda rol alıyor. Peki, Dedemin Fişi filminin konusu ne, nerede çekildi? İşte Dedemin Fişi oyuncu kadrosu...

DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU

Malatyalı Çirci Ailesi’nin reisi Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiştir, ancak yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaktadır. Dört bir yana dağılmış ve hepsi farklı hayallere sahip aile üyeleri bir araya gelir ve Salih Bey'in fişinin çekilmesine karar verirler. Çocukları ve torunlar arasında daha fiş çekilmeden miras kavgaları başlar...

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DEDEMİN FİŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

İzleyicilerin bir diğer merak ettiği konu da Dedemin Fişi filminin nerede çekildiği. Malatyalı bir ailenin miras serüvenin anlatan filmin çekimleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gerçekleştirildi.

DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI

Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci

Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci

Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci

Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci

Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci

Özge Borak - Nurgül Çirci

Ayşen Gruda

Aziz Aslan - Şinasi

Onur Atilla - Vecdi Şimşir

Doğa Rutkay - Pervin Kaya

Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir

Erdem Yener - Bora Çirci

Burak Topaloğlu - Ivan

İrem Sak - Kader Çirci

Kıvanç Baran Arslan - Rıza

Özlem Tokaslan - Üzerlik

Zeynep Kankonde - Semra