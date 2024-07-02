Dedemin Fişi filmi nerede ve ne zaman çekildi? Dedemin Fişi oyuncuları ve konusu

Güncelleme Tarihi:
Televizyonda yayınlanan 'Güldür Güldür Show' programının yönetmenliğini yapan Meltem Bozoflu'nun yönettiği Dedemin Fişi filminde; Onur Buldu, Alper Kul, Erdem Yener, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, İrem Sak, Özge Borak, Doğa Rutkay, Uğur Bilgin, Ali Sunal ve Ayşen Gruda rol alıyor. Peki, Dedemin Fişi filminin konusu ne, nerede çekildi? İşte Dedemin Fişi oyuncu kadrosu...
DEDEMİN FİŞİ FİLMİ KONUSU
Malatyalı Çirci Ailesi’nin reisi Salih Bey'in beyin ölümü gerçekleşmiştir, ancak yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaktadır. Dört bir yana dağılmış ve hepsi farklı hayallere sahip aile üyeleri bir araya gelir ve Salih Bey'in fişinin çekilmesine karar verirler. Çocukları ve torunlar arasında daha fiş çekilmeden miras kavgaları başlar...
DEDEMİN FİŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
İzleyicilerin bir diğer merak ettiği konu da Dedemin Fişi filminin nerede çekildiği. Malatyalı bir ailenin miras serüvenin anlatan filmin çekimleri Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gerçekleştirildi.
DEDEMİN FİŞİ OYUNCULARI
Ali Sunal - Rıfat Çirci/Sırat Çirci
Onur Buldu - Marif Çirci/Arif Çirci
Meltem Yılmazkaya - Döndü Şimşir/Dürdane Çirci
Alper Kul - Hicri Çirci/Hilmi Çirci
Uğur Bilgin - Remzi Çirci/Ramiz Çirci
Özge Borak - Nurgül Çirci
Ayşen Gruda
Aziz Aslan - Şinasi
Onur Atilla - Vecdi Şimşir
Doğa Rutkay - Pervin Kaya
Ayşegül Akdemir - Türkan Şimşir
Erdem Yener - Bora Çirci
Burak Topaloğlu - Ivan
İrem Sak - Kader Çirci
Kıvanç Baran Arslan - Rıza
Özlem Tokaslan - Üzerlik
Zeynep Kankonde - Semra