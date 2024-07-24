Deadpool 3 ne zaman çıkacak? Deadpool & Wolverine filmi Türkiye vizyon tarihi duyuruldu mu?

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Deadpool ve Deadpool 2'nin devam filmi olan Deadpool 3 vizyon tarihi belli oldu. Ayrıca Hugh Jackman 7 yıl aradan sonra Deadpool 3 ile filmseverlerle buluşacak. Peki, Deadpool 3 ne zaman çıkacak, çıktı mı? İşte Deadpool oyuncuları ve karakterler...

DEADPOOL 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hugh Jackman'ın Wolverine, Ryan Reynolds'ın da Deadpool'u canlandırdığı film 26 Temmuz 2024'te vizyona giriyor.

DEADPOOL & WOLVERINE FİLMİ KONUSU

Serinin üçüncü filminde Deadpool ve Wolverine büyük bir tehlikeye karşı birlikte savaşıyor. Wade Wilson, paralı askerlik yaptığı dönem ve Deadpool olduğu günlerin ardından sivil hayata odaklanamaya çalışır. Bu sürede Wade büyük bir tehlikeye karşısında bir şeyler yapmak zorundadır. Fakat tek başına sorunun üstesinden gelemez. Bu nedenle kendisi kadar isteksiz olan Wolverine', yardım için ikna etmek durumundadır.

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DEADPOOL 3 OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Ryan Reynolds - Wade Wilson / Deadpool

Hugh Jackman - James "Logan" Howlett / Wolverine

Morena Baccarin - Vanessa

Brianna Hildebrand - Negasonic Teenage Warhead

Jennifer Garner - Elektra Natchios

Leslie Uggams - Blind Al

Karan Soni - Dopinder

Stefan Kapičić - Colossus

Shioli Kutsuna - Yukio

Rob Delaney - Peter