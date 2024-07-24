Deadpool 3 ne zaman çıkacak? Deadpool & Wolverine filmi Türkiye vizyon tarihi duyuruldu mu?

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Deadpool ve Deadpool 2'nin devam filmi olan Deadpool 3 vizyon tarihi belli oldu. Ayrıca Hugh Jackman 7 yıl aradan sonra Deadpool 3 ile filmseverlerle buluşacak. Peki, Deadpool 3 ne zaman çıkacak, çıktı mı? İşte Deadpool oyuncuları ve karakterler...
DEADPOOL 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Hugh Jackman'ın Wolverine, Ryan Reynolds'ın da Deadpool'u canlandırdığı film 26 Temmuz 2024'te vizyona giriyor.
DEADPOOL & WOLVERINE FİLMİ KONUSU
Serinin üçüncü filminde Deadpool ve Wolverine büyük bir tehlikeye karşı birlikte savaşıyor. Wade Wilson, paralı askerlik yaptığı dönem ve Deadpool olduğu günlerin ardından sivil hayata odaklanamaya çalışır. Bu sürede Wade büyük bir tehlikeye karşısında bir şeyler yapmak zorundadır. Fakat tek başına sorunun üstesinden gelemez. Bu nedenle kendisi kadar isteksiz olan Wolverine', yardım için ikna etmek durumundadır.
DEADPOOL 3 OYUNCULARI VE KARAKTERLER
Ryan Reynolds - Wade Wilson / Deadpool
Hugh Jackman - James "Logan" Howlett / Wolverine
Morena Baccarin - Vanessa
Brianna Hildebrand - Negasonic Teenage Warhead
Jennifer Garner - Elektra Natchios
Leslie Uggams - Blind Al
Karan Soni - Dopinder
Stefan Kapičić - Colossus
Shioli Kutsuna - Yukio
Rob Delaney - Peter