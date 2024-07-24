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Deadpool 3 ne zaman çıkacak? Deadpool & Wolverine filmi Türkiye vizyon tarihi duyuruldu mu?

Güncelleme Tarihi:

#Deadpool 3 Çıkış Tarihi#Ryan Reynolds#Hugh Jackman
Deadpool 3 ne zaman çıkacak Deadpool & Wolverine filmi Türkiye vizyon tarihi duyuruldu mu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 14:12

Deadpool 3 vizyon tarihi belli oldu. Hugh Jackman ve Ryan Reynolds'ın bir araya geldiği yapım heyecanla bekleniyor. Marvel Sinematik Evreni'nin 34. filmi olan Deadpool & Wolverine'nin yönetmen koltuğunda Shawn Levy oturuyor. Peki Deadpool 3 ne zaman çıkacak? Deadpool & Wolverine filmi Türkiye vizyon tarihi duyuruldu mu? İşte ayrıntılar...

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Deadpool ve Deadpool 2'nin devam filmi olan Deadpool 3 vizyon tarihi belli oldu. Ayrıca Hugh Jackman 7 yıl aradan sonra Deadpool 3 ile filmseverlerle buluşacak. Peki, Deadpool 3 ne zaman çıkacak, çıktı mı? İşte Deadpool oyuncuları ve karakterler...

DEADPOOL 3 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Hugh Jackman'ın Wolverine, Ryan Reynolds'ın da Deadpool'u canlandırdığı film 26 Temmuz 2024'te vizyona giriyor.

DEADPOOL & WOLVERINE FİLMİ KONUSU

Serinin üçüncü filminde Deadpool ve Wolverine büyük bir tehlikeye karşı birlikte savaşıyor. Wade Wilson, paralı askerlik yaptığı dönem ve Deadpool olduğu günlerin ardından sivil hayata odaklanamaya çalışır. Bu sürede Wade büyük bir tehlikeye karşısında bir şeyler yapmak zorundadır. Fakat tek başına sorunun üstesinden gelemez. Bu nedenle kendisi kadar isteksiz olan Wolverine', yardım için ikna etmek durumundadır.

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DEADPOOL 3 OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Ryan Reynolds - Wade Wilson / Deadpool
Hugh Jackman - James "Logan" Howlett / Wolverine
Morena Baccarin - Vanessa
Brianna Hildebrand - Negasonic Teenage Warhead
Jennifer Garner - Elektra Natchios
Leslie Uggams - Blind Al
Karan Soni - Dopinder
Stefan Kapičić - Colossus
Shioli Kutsuna - Yukio
Rob Delaney - Peter

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#Deadpool 3 Çıkış Tarihi#Ryan Reynolds#Hugh Jackman

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