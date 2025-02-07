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“Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi”nin büyük gururunu yaşıyoruz

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#Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi#Ufuk Bayraktar#Cem Özer
“Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi”nin büyük gururunu yaşıyoruz
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 08:41

Uğur Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği “Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi” filminin galası önceki akşam Kanyon Alışveriş Merkezi’nde yapıldı.

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Başrolü Ufuk Bayraktar, “Oyuncularımızla birlikte izleyicileri tatmin edecek bir sinema filmi ortaya koymayı başardık. Bunun gururunu yaşıyoruz” dedi. Cem Özer, Uğur ve Ufuk Bayraktar kardeşlerim uyumunun dikkat çekici olduğunu söyledi.

“Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi”nin büyük gururunu yaşıyoruz

Ergül Miray Şahin, çekim sürecinin keyifli geçtiğini ve zor sahnelerin olduğunu belirtti.

“Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi”nin büyük gururunu yaşıyoruz

Cem Özer

 

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#Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi#Ufuk Bayraktar#Cem Özer

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