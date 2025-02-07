“Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi”nin büyük gururunu yaşıyoruz

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Başrolü Ufuk Bayraktar, “Oyuncularımızla birlikte izleyicileri tatmin edecek bir sinema filmi ortaya koymayı başardık. Bunun gururunu yaşıyoruz” dedi. Cem Özer, Uğur ve Ufuk Bayraktar kardeşlerim uyumunun dikkat çekici olduğunu söyledi.

Ergül Miray Şahin, çekim sürecinin keyifli geçtiğini ve zor sahnelerin olduğunu belirtti.