“Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi”nin büyük gururunu yaşıyoruz

Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 08:41
Uğur Bayraktar’ın yönetmenliğini üstlendiği “Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi” filminin galası önceki akşam Kanyon Alışveriş Merkezi’nde yapıldı.
Başrolü Ufuk Bayraktar, “Oyuncularımızla birlikte izleyicileri tatmin edecek bir sinema filmi ortaya koymayı başardık. Bunun gururunu yaşıyoruz” dedi. Cem Özer, Uğur ve Ufuk Bayraktar kardeşlerim uyumunun dikkat çekici olduğunu söyledi.
Ergül Miray Şahin, çekim sürecinin keyifli geçtiğini ve zor sahnelerin olduğunu belirtti. Cem Özer