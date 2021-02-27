Davut Güloğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Davut Güloğlu'nun hayatı ve biyografisi

Davut Güloğlu'nun hayatı ve biyografisi izleyenler tarafından merak konusu oldu. Arif Sağ'ın kursuna yazılmasıyla müzik dünyasına adım atan Davut Güloğlu ulusal boyutlardaki şöhretini Avrupa'ya da taşıdı. Ünlü şarkıcı 'Karadeniz'in Ricky Martini' lakabını aldı. Fransa'da ödüller alan ünlü şarkıcı bir dönem 'Hayata Gülerken' programını sabah kuşağında sunuculuk yaptı.

DAVUT GÜLOĞLU KİMDİR?

Davut Güloğlu, 1972 yılında Rize'de dünyaya geldi. 11 çocuklu kalabalık bir ailenin ortanca çocuğu olan Davut Güloğlu, 13 yaşında annesini ve 14 yaşında ise babasını kaybetti. İstanbul'a gelen ve gençlik yıllarında hayatını toptancılık ile kazanan Güloğlu’nun hayatı Arif Sağ'ın kursuna yazılmasıyla ortaya çıktı.

İlk albümü 'Sarılsamda Olmayi Darılsamda Olmayi' ile müzik sektörüne giriş yapan Güloğlu, Karadeniz bölgesinde kısa sürede adını duyurdu.

2001 yılının Ocak ayında 'Nurcanım' adlı albümü çıkaran Davut Güloğlu, yerel şöhretini ulusal boyutlara çıkarmıştır. Yaklaşık 2 - 2,5 milyona yakın kopya satan bu albüm ile etnik-pop akımını başlatan ilk Türk şarkıcı unvanını aldı.

2003 yılının Mayıs ayında 'Katula Katula' adlı albümü çıkaran Davut Güloğlu, ulusal boyutlardaki şöhretini Avrupa'ya taşıdı. Bu albüm ile kendi albüm satış rekorunu kıran Davut Güloğlu, ülkesinde 'Karadeniz'in Ricky Martini' lakabını almıştır. Özellikle Türklerin yoğun olduğu bölgelerde yabancıların dikkatini çeken Güloğlu, kısa sürede etnik-pop tarzını uluslararası platformda tanıttı. Fransa'da bu albüm ile ödüller alan Güloğlu, dünyaca ünlü haber ajansı AGF(Agence France-Presse) ile özel bir röportaj gerçekleştirdi.

2004 yılının Ağustos ayında 'Dur Orda Dur' single albümü ile çıkış yapan Güloğlu, kariyerindeki konumunu sağlamlaştırdı. Tam bir yıl sonra yine ağustos ayında 'Çat Çat' albümünü çıkaran Güloğlu, yabancı ülkelerdeki popülaritesini arttırdı.

17 Eylül 2006 tarihinde başlayan 'Sev Kardeşim' adlı dizide Hande Ataizi ile başrolü paylaşan Davut Güloğlu kariyerini oyunculuk alanı ile genişletti. 2007 yılının Mayıs ayında 'Kapak Olsun' albümü ile tekrar gündeme gelen Davut Güloğlu etnik-pop alanındaki ismini ve tahtını korumayı sürdürdü. 2009 yılının Temmuz ayında 'Kopalım Bari' albümü ile farklı alanlarda şarkılar yaparak iddiasını ve popülaritesini korumaya devam etti.

Davut Güloğlu 24 Ocak 2011 yılında Kanaltürk televizyonunda Ece Erken ile sunuculuğunu paylaştığı 'Hayata Gülerken' programını sabah kuşağında gerçekleştirdi.

İzlenme oranları yüksek olan ve sevilen bu programdan tam 1 yıl sonra Haziran 2012 yılında 'Seni Seni' albümü ile yaza giriş yapan şarkıcı şarkılarını uzun zaman aradan sonra sevenleri ile buluşturdu

Trabzon’da halkın yoğun ilgisi eşliğine çektiği albüm klibi olan Hayat Devam Ediyor isimli parçası eşliğinde 6 yıl aradan sonra yeni albümünü çıkararak sevenleriyle yeniden buluştu.