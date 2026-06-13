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David Beckham, ÅžÃ¶hretler KaldÄ±rÄ±mÄ±'nda... BÃ¼tÃ¼n hayalleri birer birer gerÃ§ekleÅŸti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#David Beckham#Victoria Beckham#Tom Cruise
David Beckham, ÅžÃ¶hretler KaldÄ±rÄ±mÄ±nda... BÃ¼tÃ¼n hayalleri birer birer gerÃ§ekleÅŸti
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 13, 2026 10:16

YÄ±llar yÄ±lÄ± yeÅŸil sahalarda top koÅŸturan David Beckham, 51 yaÅŸÄ±nda bÃ¼tÃ¼n hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â  Beckham sonunda Hollywood'un Ã¼nlÃ¼ ÅžÃ¶hretler KaldÄ±rÄ±mÄ±'nda adÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu bir yÄ±ldÄ±za sahip oldu.

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David Beckham'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± iÃ§in dÃ¼zenlenen tÃ¶ren dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸti.

TÃ¶rene, Beckham'Ä±n karÄ±sÄ± Victoria, kÄ±zÄ± Harper baÅŸta olmak Ã¼zere oÄŸullarÄ± Cruz ve sevgilisi Jackie Apostel, Romeo ve sevgilisi Kim Thurnball da katÄ±ldÄ±.
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David Beckham, ÅžÃ¶hretler KaldÄ±rÄ±mÄ±nda... BÃ¼tÃ¼n hayalleri birer birer gerÃ§ekleÅŸti

David Beckham'Ä±n mutluluÄŸunu paylaÅŸanlar arasÄ±nda yakÄ±n arkadaÅŸÄ±, aile dostu Tom Cruise da vardÄ±. Victoria'nÄ±n dostu Eva Longoria da aileyi bu Ã¶nemli gÃ¼nde yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.

Beckham Ã§iftinin kÃ¼s olduÄŸu bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Brooklyn ile karÄ±sÄ± Nicola Anne Peltz Beckham ise yine aileyi yÃ¼zÃ¼stÃ¼ bÄ±raktÄ±.
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David Beckham, ÅžÃ¶hretler KaldÄ±rÄ±mÄ±nda... BÃ¼tÃ¼n hayalleri birer birer gerÃ§ekleÅŸti

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ÅžÃ¶hretler KaldÄ±rÄ±mÄ±'nÄ±n yapÄ±mcÄ±larÄ±ndan Ana Martinez, David Beckham'Ä±n "spor eÄŸlence" kategorisinde bu yÄ±ldÄ±za hak kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada.

Futboldan emekli olduktan sonra farklÄ± alanlarda giriÅŸimcilik yapan David Beckham, karÄ±sÄ± Victoria'nÄ±n moda markasÄ±nÄ±n da en bÃ¼yÃ¼k destekÃ§isi.

Gözden KaçmasÄ±nYeÅŸil sahalarÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ±, bahÃ§elerde beyaz gÃ¼l olduYeÅŸil sahalarÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ±ydÄ±, bahçelerde beyaz gül oldu!Haberi görüntüle

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David Beckham, ÅžÃ¶hretler KaldÄ±rÄ±mÄ±nda... BÃ¼tÃ¼n hayalleri birer birer gerÃ§ekleÅŸti

Ã‡iftin 1.6 milyar toplam serveti bulunuyor.

YeÅŸil sahalardan sonra da para kazanmayÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Beckham, yarÄ±m asÄ±rlÄ±k hayatÄ±nda bÃ¼tÃ¼n hayallerini gerÃ§ekleÅŸtirdi desek yanlÄ±ÅŸ olmaz.
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David Beckham, ÅžÃ¶hretler KaldÄ±rÄ±mÄ±nda... BÃ¼tÃ¼n hayalleri birer birer gerÃ§ekleÅŸti

Hem milyarder oldu hem de sevgisini her fÄ±rsatta dile getirdiÄŸi Ä°ngiliz kraliyet ailesi tarafÄ±ndan verilen ÅŸÃ¶valye unvanÄ±na sahip oldu geÃ§en yÄ±l.

Beckham Ã§iftinin hayatÄ±ndaki tek pÃ¼rÃ¼z ise bÃ¼yÃ¼k oÄŸullarÄ± Brooklyn ve gelinleri Nicola ile aralarÄ±ndaki bir tÃ¼rlÃ¼ bitmeyen hatta giderek derinleÅŸen kÃ¼slÃ¼k.

Gözden KaçmasÄ±nÄ°ÅŸte bunu milyonlarÄ±yla bile satÄ±n alamazdÄ±: YÄ±llardÄ±r gece gÃ¼ndÃ¼z gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ rÃ¼ya sonunda gerÃ§ek olduÄ°ÅŸte bunu milyonlarÄ±yla bile satÄ±n alamazdÄ±: YÄ±llardÄ±r gece gündüz gördüÄŸü rüya sonunda gerçek oldu!Haberi görüntüle

David Beckham, ÅžÃ¶hretler KaldÄ±rÄ±mÄ±nda... BÃ¼tÃ¼n hayalleri birer birer gerÃ§ekleÅŸti

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#David Beckham#Victoria Beckham#Tom Cruise

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