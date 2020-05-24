Davaro filmi nerede çekildi? İşte Davaro filmi oyuncuları ve konusu

Davaro filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Ramazan Bayramı’nın birinci günü ekrana gelecek olan film Türk sinemasının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Davaro filmi İstanbul Arnavutköy Boğazköy'de çekilmiştir. Kemal Sunal’ın hafızalara kazınan filmlerinden olan Davaro, 1981 yılı yapımıdır. Peki Davaro filmi oyuncuları kimdir?

DAVARO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Davaro filmi İstanbul Arnavutköy Boğazköy'de çekilmiştir. Kemal Sunal’ın hafızalara kazınan filmlerinden olan Davaro, 1981 yılı yapımıdır.

DAVARO FİLMİ KONUSU

Memo, sözlüsü Cano'yla evlenebilmek için toplaması gereken başlık parasını toplayıp Almanya'dan nihayet dönmüştür. Bir an önce evlenmek istiyordur. Fakat töreye göre, babasını öldürmüş olan ve o anda hapiste olan Sülo'yu öldürmeden evlenmemelidir. Hapisten çıktığı an sülo'yu öldüreceğine söz veren memo aslında sülo'yu öldürmek istememektedir.

Evleneceği gün Sülo'nun köye dönmesiyle her şey alt üst olur. Bir türlü sülo'yu öldüremeyince, Sülo da Memo'yu bir dümene ikna eder. Memo sülo'ya kurusıkı sıkacaktır ve Sülo da ölü taklidi yapıp, sonra da köyü terk edecektir. Böylece Memo Cano'yla evlenir; fakat tabii hemen tutuklanır. Bundan sonra ise Memo ile Sülo'nun köyden şehire macerası başlar...

DAVARO FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncuları arasında Kemal Sunal, Pembe Mutlu, Şener Şen, Adile Naşit, Ayşen Gruda, İhsan Yüce ve Sırrı Elitaş bulunuyor.