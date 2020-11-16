Darp edilen Enes Yağcı yaşadığı şiddeti ilk kez canlı yayında anlattı!

7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki Enes’in İstanbul Kağıthane’de çalıştığı iş yerinde darp edildiği görüntüler çok konuşulmuştu. Enes Yağcı ve amcası Aydın Yağcı ilk kez, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak yaşadıklarını anlattı.

Amca Aydın Yağcı, yeğeninin çalıştığı iş yerinde aylardan beri darp edildiğini ifade etti. Görüntüleri izleyince iş yerine gittiğini belirtti. Enes Yağcı, darp edilirken diğer insanların yaşananları sadece izlediğini söyledi. Korkunç olaya tepki veren Hakan Ural devlet büyüklerine seslenerek yardım çağrısında bulundu. Enes Yağcı “ Bana şiddet uygulayan kişinin ceza almasını istiyorum.” dedi. Amca Aydın Yağcı “Devletimize inanıyorum gereğini yapacaklardır” ifadelerinde bulundu.