Dark dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Dark oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Birkaç kuşak süren akıl almaz bir komplo. Dizi boyunca Dark, zamanın varoluşsal etkilerini ve bunun insan doğası üzerindeki etkilerini araştırıyor. Dark; tonu, görselleri, oyunculuğu ve anlatım tarzı ile büyük beğeni toplamıştır.

Dark Dizisinin Konusu Nedir?

Dark en iyi akış şemaları ve grafikler ile anlatılabilecek bir dizi. Ancak kısa bir anlatım oluşturulabilir. Jonas adında sarışın bir çocuk vardır. Dizi bu çocuğun babasının intiharını duygusal ve zihinsel etkileriyle başa çıkmak için gittiği Fransa’daki bir akıl sağlığı tesisinden yeni dönmesi ile başlar. Jonas döndüğünde bıraktığı şeylerin bıraktığı gibi kalmadığını görür. Bunlardan bir tanes en yakın arkadaşının sevdiği kız ile çıkmasıdır.

Yaşadığı kasabada çok sayıda topluluk toplantısı gerçekleşmektedir ve sokağa çıkma yasağı uygulanmaktadır. Buna ek olarak Jonas’ın annesi, Jonas’ın okul müdürü ile evli olan ve kayıp kişiler davasında dedektif olan Ulrich isimli bir kişi ile ilişki yaşamaktadır. İlerleyen bölümlerde Ulrich’in oğlu Mikkel de kayıp kişiler arasına girer. Daha da ilerleyen bölümlerde kaybolan Mikkel’in aslında Jonas’ın intihar eden babası olduğu anlaşılmaya başlanıyor. Dizi geçmiş, bugün ve gelecek arasındaki alışagelmiş sınırları ortadan kaldırarak seyircisine yeni olasılıkların önünü açıyor.

Dark Dizisi Kaç Bölüm ve Sezon?

Dark dizisi, 1 Aralık 2017 tarihinde Netflix’te çıkış yaptı ve Alman dilinde ilk orijinal seri oldu. İkinci sezon 21 Haziran 2019 tarihinde, üçüncü ve son sezonu ise 27 Haziran 2020 yılında piyasaya sürüldü.

Dark Dizisi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Dizinin oyuncu kadrosu çok geniştir. Bu yüzden öne çıkan karakterleri canlandıran isimlere yer verilmiştir.

Louis Hofmann, Andreas Pietschmann ve Dietrich Hollinderbaumer Jonas karakterinin farklı yaşlarını canlandırmışlardır. Daan Lennard Liebrenz ve Sebastian Rudolph Mikkel karakterinin farklı yaşlarını canlandırmışlardır. Ella Lee, Maja Schöne Hannah karakterini; Anne Ratte-Polle, Lena Urzendowsky ve Angela Winkler Ines karakterini; Denis Schmit Sebatian karakterini; Florian Panzner Daniel karakterini canlandıran isimlerdir. Luna Arwen Krüger, Lisa Vicari, Moritz Jahn, Ludger Bökelmann oyuncu kadrosunda yer alan diğer kişilerdir.

Dark Dizisi Yönetmeni Kimdir?

Dark dizisinin yönetmeni Baran bo Odar’dır.

Dark Dizisi Yapımcısı Kimdir?

Dizinin yapımcıları arasında Jantje Friese, Quirin Berg, Max Wiedemann ve Baran bo Odar isimleri yer almaktadır.

Dark Dizisi Senaristi Kimdir?

Dizinin senaryosu pek çok senarist tarafından ele alınmıştır. Bu senaristler sırasıyla Daphne Ferraro, Baran bo Odar, Ronny Schalk, Marc O. Seng, Martin Behnke ve Jantje Friese’dir.