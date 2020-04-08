Dark 3. Sezon için heyecan dolu bekleyiş devam ediyor. İlk sezonu 2017 yılında izleyicilerin karşısına çıkan Dark dizisi, Mikkel’in intiharı ile başlayan olayları ekrana getiriyor. Peki, son sezonda yaşanan olayların ardından merak konusu olan Dark 3. Sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

DARK 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dark’ın yaratıcılarından Baranboodar, 2019 yılının mayıs ayında dizinin çekimlerine başlamak üzere olduklarını paylaşmıştı. Dark 3. Sezon üzerinde çalışıyoruz açıklamasını yapan Baranboodar, 3. Sezonu büyük yolculuğun son döngüsü olarak tanımladı. Çekimlerin tamamlanmasının ardından 2020 yılı içerisinde dizinin son sezonunun yayında olabileceği müjdesi, takipçilerle paylaşıldı.

Tarih henüz belli olmazken, hayranların beklediği yeni bölüm tarihinin 27 Haziran 2020 olduğu bilgisi, iddialar arasında yer aldı. Koronavirüs salgınının dizinin yayınlanacağı tarih konusunda ne gibi etkilere neden olacağı bilinmiyor.