Dark dizisi 3. sezon fragmanı yayınlandı! Dark 3. sezon ne zaman?

Dark dizisinin 3. sezon fragmanı yayınlandı. Netflix’te izleyici ile buluşan dizinin ilk iki sezonu çok heyecanlıydı. Zaman döngüsü içerisinde gerçekleşen olayların aktarıldığı dizide Jonas Kahnwald karakteri başroller arasında yer almaktadır. İşte oyuncuları arasında Louis Hofmann,Oliver Masucci,Jördis Triebel gibi isimlerin bulunduğu Dark dizisinin yeni sezon fragmanı…

DARK 3. SEZON NE ZAMAN İZLENECEK?

Dark dizisinin yeni sezonu 27 Haziran’da yayınlanacak.

DARK YENİ SEZON FRAGMANI YAYINDA!

DARK KONUSU

Almanya'nın Winden kasabasının çocuklarının ortadan kaybolmaya başlamasıyla bölgede yaşayan dört ailenin kopuk ilişkileri, çifte yaşamları ve karanlık geçmişleri gün yüzüne çıkmış ve üç nesli kapsayan bir gizem gözler önüne serilmiştir.

Ana karakterler arasında babasının intiharını atlatmaya çalışan genç Jonas Kahnwald, erkek kardeşi 33 yıl önce ortadan kaybolan polis memuru Ulrich Nielsen ve emniyet amiri Charlotte Doppler yer almaktadır.

2019'da başlayan hikâye, dizideki ana ailelerden belirli kişilerin nüfuz sahibi Tiedemann ailesinin bölgede işlettiği nükleer enerji santralinin altından geçen mağara sisteminde bulunan bir solucan deliğinin varlığından yavaşça haberdar olmasıyla dizinin hikâyesi zamanda yolculuk ile kısa sürede 1986 ve 1953'ten de olaylar içermeye başlar.

Birinci sezonda sadece Kahnwald, Nielsen, Doppler ve Tiedemann ailelerinin sırları ortaya dökülmeye başlamamış ayrıca ortadan kaybolan çocuklar ile kasabanın ve sakinlerinin arasındaki bağlar su yüzüne çıktıkça ailelerin hayatları da mahvolmaya başlamıştır.