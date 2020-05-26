Dark 3. sezon ne zaman başlıyor? İlk fragman geldi!

Dark yeni sezonu ile izleyicilerin gündeminde yer almaya başladı. Yayınlanan son bölümün üzerinden 1 yıla yakın zaman geçmesinin ardından Dark 3. sezon için beklenti içerisine giren seyirciler, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, Dark 3. sezon ne zaman başlıyor? İşte, Dark 3. sezon fragmanı ve yeni sezonun ne zaman yayınlanacağına dair bazı bilgiler

DARK 3. SEZON NE ZAMAN?

Çekimlerine 2019 Mayıs ayında başlanan Dark 3. sezon için geçtiğimiz aylarda 27 Haziran iddiaları ortaya atılmıştı. Koronavirüs salgınının dizinin yayınlanacağı tarih konusunda ne gibi etkilere neden olacağı bilinemediği için net bir açıklama yapamayan yapımcı kuruluş, bu tarihi doğrulayarak dizinin 27 Haziran 2020 tarihinde dijital yayın platformlarında izleyicisiyle buluşacağını ifade etti.