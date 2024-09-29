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Dario Moreno’nun hayatı sahnede

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#Dario Moreno#Bayanlar Baylar Dario Moreno#Kosta Kortidis
Dario Moreno’nun hayatı sahnede
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2024 11:34

Dario Moreno’nun İzmir’den dünya starlığına uzanan ilham verici yolculuğunu sahneye taşıyan “Bayanlar Baylar Dario Moreno”nun prömiyeri geçen akşam Beyoğlu Atlas 1948’de gerçekleşti.

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Kosta Kortidis’in yazıp yönettiği ve aynı zamanda başrolünü üstlendiği oyun, gerçekle kurguyu harmanlayarak sahnede yer alıyor. Oyun, seyircilerini de müzikli bir teatral şölene ve Moreno’ya saygı duruşuna davet ediyor.

Oyunun kadrosunda Dilara Tabak, Akın Kaplan, Hazal Akyürek, Özlem Alpözü, Alp Balkan, Alper Arık ve İlkay Özşen de yer alıyor.

Dario Moreno’nun hayatı sahnede

Tek perdelik “Bayanlar Baylar Dario Moreno”, 19-20 Ekim’de Çankaya Sahne’de Ankaralı tiyatroseverlerle buluşacak. 2 Kasım’da ise Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacak.

 

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#Dario Moreno#Bayanlar Baylar Dario Moreno#Kosta Kortidis

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