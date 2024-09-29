Dario Moreno’nun hayatı sahnede

Haberin Devamı

Kosta Kortidis’in yazıp yönettiği ve aynı zamanda başrolünü üstlendiği oyun, gerçekle kurguyu harmanlayarak sahnede yer alıyor. Oyun, seyircilerini de müzikli bir teatral şölene ve Moreno’ya saygı duruşuna davet ediyor.

Oyunun kadrosunda Dilara Tabak, Akın Kaplan, Hazal Akyürek, Özlem Alpözü, Alp Balkan, Alper Arık ve İlkay Özşen de yer alıyor.

Tek perdelik “Bayanlar Baylar Dario Moreno”, 19-20 Ekim’de Çankaya Sahne’de Ankaralı tiyatroseverlerle buluşacak. 2 Kasım’da ise Kadıköy Eğitim Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkacak.