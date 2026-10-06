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Danla Bilic: Tek dileğim sağlık

Güncelleme Tarihi:

#Danla Bilic#Estetik#Sağlık
Danla Bilic: Tek dileğim sağlık
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2026 08:49

Yıllar önce yaptırdığı kalça dolgusunun vücuduna yayılması nedeniyle dokuzuncu kez ameliyat masasına yatan Danla Bilic yeni yaşını hastane odasında kutladı.

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YAPTIRDIĞI DOLGU KÂBUSU OLDU

Yıllar önce estetik amacıyla poposuna ‘aquafilling’ işlemi yaptıran, ancak dolgu maddesinin vücudunun farklı bölgelerine yayılması nedeniyle birçok kez ameliyat olmak zorunda kalan internet fenomeni Danla Bilic, yaşadığı komplikasyonlar yüzünden dokuzuncu kez bıçak altına yattı.

Danla Bilic: Tek dileğim sağlık

LÜTFEN BİRAZ NAZİK OL YENİ YAŞIM

Danla Bilic, 32’nci yaşını da hastane odasında kutladı. Ünlü isim, doğum günü pastasıyla çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Bilic, fotoğraflarının altına şu notu düştü: “Yeni yaşım, lütfen biraz nazik ol. Bu yaşımdan tek dileğim sağlık. Gerisini söz ben halledeceğim.”

 

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#Danla Bilic#Estetik#Sağlık

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