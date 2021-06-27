Danilo Zanna kimdir, nerelidir? Danilo Zanna'nın eşi hakkında bilgiler

Prato kentinde aşçı bir ailenin çocuğu olan Danilo Zanna, 15 Nisan 1982’de tarihinde dünyaya geldi. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, daha sonra 'İtalyan İşi' adında bir programla adını duyurdu.

Danilo Zanna, Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi pek çok projenin içerisinde yer aldı. Bir Youtube hesabı da bulunan Danilo Zanna, ailesiyle çektiği keyifli videoları paylaşıyor.

Danilo Zanna, 3 sezondur yarışmanın jüri üyeliğini üstleniyor.

Tuğçe Demirbilek Hakkında

Tuğçe Demirbilek 1981 yılında Giresun'da dünyaya geldi. İstanbul'da Danilo Zanna ile tanışan ve 2012 yılında evlenen Tuğçe Demirbilek, 2013 yılında oğulları Zeno Tibet'i dünyaya getirdi.

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