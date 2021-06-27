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Televizyon
Haber Giriş: 27.06.2021 - 17:56 | Son Güncelleme:

Danilo Zanna kimdir, nerelidir? Danilo Zanna'nın eşi hakkında bilgiler

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Danilo Zanna kimdir, nerelidir? Danilo Zanna'nın eşi hakkında bilgiler

Danilo Zanna, 3 sezondur yarışmanın jüri üyeliğini üstleniyor. İtalyan edebiyatı okumasına rağmen aile mesleği olan aşçılığı sürdüren Danilo Zanna, MasterChef programı ile popülerliğini artırdı. 2012'de Tuğçe Demirbilek ile nikah masasına oturan Danilo Zanna'nın bir oğlu var. Peki, Danilo Zanna kimdir, nerelidir? Danilo Zanna'nın eşi hakkında bilgiler...

Prato kentinde aşçı bir ailenin çocuğu olan Danilo Zanna, 15 Nisan 1982’de tarihinde dünyaya geldi. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, daha sonra 'İtalyan İşi' adında bir programla adını duyurdu. 

Danilo Zanna, Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi pek çok projenin içerisinde yer aldı. Bir Youtube hesabı da bulunan Danilo Zanna, ailesiyle çektiği keyifli videoları paylaşıyor.

Danilo Zanna, 3 sezondur yarışmanın jüri üyeliğini üstleniyor.

Tuğçe Demirbilek Hakkında

Tuğçe Demirbilek 1981 yılında Giresun'da dünyaya geldi. İstanbul'da Danilo Zanna ile tanışan ve 2012 yılında evlenen Tuğçe Demirbilek, 2013 yılında oğulları Zeno Tibet'i dünyaya getirdi.

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