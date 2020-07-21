Danilo Zanna kimdir, nereli? MasterChef Danilo Şef ve eşi ile ilgili bilgiler

Danilo Zanna kimdir, nereli soruları araştırılıyor. MasterChef 2020 yarışması için seçmeler başladı. Jüri koltuğunda oturan Danilo Zanna merak edilen isimler arasında bulunuyor. İşte İtalyan İşi, Elin Oğlu gibi programların yanı sıra Gupse Özay’ın Görümce isimli sinema filminde de rol alan ünlü şef Zanna ile ilgili bilgiler…

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, 1982 yılında İtalya’da dünyaya geldi. Aileden gelen aşçılık yeteneğiyle belli bir süre sadece İtalyan mutfağı ile ilgilenen Zanna, amcasının hastalanması ile birlikte bir süre Londra'da kaldı ve farklı mutfaklarla çalışmaya başladı.

Bir hafta sonu için İstanbul'a tatile geldiği sırada eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştı ve dünya evine girdi. Türkiye'de yaşamaya karar verdikten sonra İtalyan ve Türk mutfağından oluşan bir restoran açtı.

TV ekranlarına çıkmaya başlaması ile tanımaya başlayan Danilo Zanna, "İtalyan İşi", "Elin Oğlu" gibi programların yanı sıra Gupse Özay’ın "Görümce" isimli sinema filminde rol aldı.

Son olarak MasterChef yarışmasında jüri üyesi olması ile popülerliği artan İtalyan Şef, "Danilo Zanna ile İtalyan İşi Komedi" adlı tek kişilik gösteriye de imza attı.

DANİLO ZANNA’NIN EŞİ KİDMİR?

Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Danilo Zanna, bir çocuk babasıdır. Zanna, verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye’ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay’a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin’in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul’da yaşamaya devam ettik"