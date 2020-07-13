Danilo Zanna (Danilo Şef) kimdir, nereli ve kaç yaşında?

38 yaşında olan Danilo Zanna, İtalya'nın Prato kentinde dünyaya geldi. Ailesinin aşçılık maharetlerini kendisini aktarmayı başaran Danilo Zanna, bir süre sonra İtalyan mutfağında harikalar yarattı. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı.

Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, Türkçe'yi kendisini ifade edecek kadar öğrendikten sonra Planet Mutfak Kanalında 'İtalyan İşi' adında bir program sunmaya başlamıştır.

Bir erkek çocuk sahibi olan Danilo Zanna, bir dönem ATV ekranlarında da yer alan Elin Oğlu programında da bulunmuştur. Görümce isimli sinema filminde de yer almıştır. Danilo Zanna, Masterchef 2019-2020 sezonunun jüri üyeleri arasında yer aldı.

TV 8 ekranlarına çıkmaya başlaması ile tanımaya başlayan Danilo Zanna, "İtalyan İşi", "Elin Oğlu" gibi programların yanı sıra Gupse Özay’ın "Görümce" isimli sinema filminde rol aldı.

Son olarak MasterChef yarışmasında jüri üyesi olması ile popülerliği artan İtalyan Şef, "Danilo Zanna ile İtalyan İşi Komedi" adlı tek kişilik gösteriye de imza attı.

Danilo Zanna, bir çocuk babası. Danilo Zanna, verdiği bir röportajda eşi ile tanışma hikayesini şöyle anlatmıştı:

"Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye’ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim. Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay’a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin’in yemeklerine ve yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul’da yaşamaya devam ettik"

Danilo Zanna'nın bu evlilikten Zeno Tibet adında bir de oğlu var. Ünlü şef, sosyal medya hesabında sık sık oğlu ile birlikte olduğu paylaşımlar yapıyor.

Danilo Zanna, İtalyan yemekleri workshopları verip, gastronomi öğrencilerine danışmalık yapmaya devam ediyor.