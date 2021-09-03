Danilo Şef MasterChef'ten ayrıldı mı? 2 Eylül MasterChef'te Danilo Zanna'ya ne oldu? Mehmet Şef'ten açıklama

Danilo Şef MasterChef'ten ayrıldı mı, sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. MasterChef Türkiye'de 3 sezondur jüri üyeliği yapan Danilo Zanna 2 Eylül tarihli bölümde yer almadı. Yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Mehmet Şef yaptığı açıklamada, "Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı." dedi.

DANİLO ŞEF'E NE OLDU?

Danilo Şef'in neden yarışmada yer almadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Şef Mehmet Yalçınkaya yaptığı açıklamada, " Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı. Somer Şef ile beraber biz devam ediyoruz. Herhangi kötü bir durum yok" dedi. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklamaların gelmesi bekleniyor.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Prato kentinde aşçı bir ailenin çocuğu olan Danilo Zanna, 15 Nisan 1982’de tarihinde dünyaya geldi. Eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştıktan sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar veren Zanna, kendisine bir restoran açtı. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapmaya başlayan Danilo Zanna, daha sonra 'İtalyan İşi' adında bir programla adını duyurdu.

Danilo Zanna, Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi pek çok projenin içerisinde yer aldı. Bir Youtube hesabı da bulunan Danilo Zanna, ailesiyle çektiği keyifli videoları paylaşıyor.

Danilo Zanna, 3 sezondur yarışmanın jüri üyeliğini üstleniyor.

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