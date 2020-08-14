Dangal ne demek? Dangal filminin oyuncuları kimler? İşte Hint filmi Dangal’ın konusu ve oyuncuları

Dangal, 2016 yapımı spor-dram türünde bir biyografik Hindistan filmidir. Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü Aamir Khan'ın da başrollerinde yer aldığı Dangal, güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinir. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan Mahavir Singh adlı güreşçiyi canlandırmıştır.

DANGAL NE DEMEK?

“Dangal”, Hindistan’da güreş müsabakalarına verilen isim. Dangal Türkçe olarak Güreşen Kişiler anlamını taşıyor.

DANGAL OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ



Mahavir Singh Phogat- Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh

Genç Geeta - Zaira Wasim

Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra

Genç Babita - Suhani Bhatnagar

Rohit Shankarwar

Vivan Bhatena

Aparshakti Khurrana

2 numaralı erkek dövüşçü rolünde Kaustubh Pile

Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni