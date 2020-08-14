Dangal ne demek? Dangal filminin oyuncuları kimler? İşte Hint filmi Dangal’ın konusu ve oyuncuları
Bollywood sinemasının iddialı filmleri arasında yer alan Dangal, televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. 2016 yapımı Dangal, vizyona girdiği tarihte Hindistan'da gişe rekortmeni, Çin'de ise en çok izlenen yabancı film olmuştu. Peki, Dangal ne demek? Dangal filminin oyuncuları kimler? İşte Hint filmi Dangal’ın konusu ve oyuncuları
Dangal, 2016 yapımı spor-dram türünde bir biyografik Hindistan filmidir. Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü Aamir Khan'ın da başrollerinde yer aldığı Dangal, güreşçi bir baba ile güreşmeyi öğrettiği iki kızının ilişkisini konu edinir. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan Mahavir Singh adlı güreşçiyi canlandırmıştır.
DANGAL NE DEMEK?
“Dangal”, Hindistan’da güreş müsabakalarına verilen isim. Dangal Türkçe olarak Güreşen Kişiler anlamını taşıyor.
DANGAL OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ
Mahavir Singh Phogat- Aamir Khan
Mahavir Singh Phogat'ın eşi Daya Shobha Kaur - Sakshi Tanwar
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Geeta Phogat - Fatima Sana Shaikh
Genç Geeta - Zaira Wasim
Mahavir Singh Phogat'ın kızı Babita Kumari - Sanya Malhotra
Genç Babita - Suhani Bhatnagar
Rohit Shankarwar
Vivan Bhatena
Aparshakti Khurrana
2 numaralı erkek dövüşçü rolünde Kaustubh Pile
Antrenör Pramod Kadam - Girish Kulkarni
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle